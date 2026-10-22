Anasayfa
Gündem
Yargı ve Hukuk
Bakan Gürlek duyurdu: 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık

Bakan Gürlek duyurdu: 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık

13:29, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:37, 22/10/2026, Perşembe
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bakan Gürlek duyurdu: 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık
Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı faili meçhul olayın aydınlatıldığını açıkladı. Yıllar sonra ortaya çıkan yeni deliller, teknik incelemeler ve tanık beyanlarıyla sonuca ulaşıldığını belirten Bakan Gürlek, "Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadeleye dikkat çekerek, "Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız. 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" ifadelerini kullandı.


İZMİR'DE 21 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI: 5 GÖZALTI

İzmir'in Menemen ilçesinde 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasında gizli tanık beyanı ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Aile bireyleri tarafından öldürülüp bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları devam ediyor.


MERSİN'DE 10 YIL ÖNCE KAÇIRILAN FURKAN COŞKUN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Mersin'de 9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan Furkan Coşkun’un akıbetini aydınlatmak amacıyla tanık ifadeleri ve HTS kayıtları geriye dönük incelendi. Şüphelilerle tanıklar arasındaki iletişim bağlantılarının tespiti üzerine 20 Ekim 2026'da düğmeye basıldı; 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu saptandı.


OSMANİYE'DE İTİRAF GELDİ: BETONUN 4 METRE ALTINDA KEMİKLER BULUNDU

Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk dosyasında cezaevindeki bir şüphelinin itirafı cinayeti çözdü. Şüphelinin yer göstermesiyle bir evin bahçesinde yapılan kazıda, beton zeminin 4 metre altında insan kemiklerine ulaşıldı. Kalıntılar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



  • Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet başsavcılıklarına, ilgili kolluk birimlerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.


Adalet Bakanı Gürlek: Manipülatif işlem yapan 404 kişi hakkında işlem yapıldı
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek: Manipülatif işlem yapan 404 kişi hakkında işlem yapıldı
Bakan Gürlek’ten dünyaya Gazze çağrısı: 'Vandallıklara dur diyen bir sistem istiyoruz'
Gündem
Bakan Gürlek’ten dünyaya Gazze çağrısı: 'Vandallıklara dur diyen bir sistem istiyoruz'

Başlıklar :akın gürlekadalet bakanıcinayet
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026