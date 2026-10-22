Bakan Gürlek duyurdu: 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadeleye dikkat çekerek, "Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız. 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE 21 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI: 5 GÖZALTI

İzmir'in Menemen ilçesinde 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasında gizli tanık beyanı ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Aile bireyleri tarafından öldürülüp bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'DE 10 YIL ÖNCE KAÇIRILAN FURKAN COŞKUN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Mersin'de 9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan Furkan Coşkun’un akıbetini aydınlatmak amacıyla tanık ifadeleri ve HTS kayıtları geriye dönük incelendi. Şüphelilerle tanıklar arasındaki iletişim bağlantılarının tespiti üzerine 20 Ekim 2026'da düğmeye basıldı; 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu saptandı.

OSMANİYE'DE İTİRAF GELDİ: BETONUN 4 METRE ALTINDA KEMİKLER BULUNDU

Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk dosyasında cezaevindeki bir şüphelinin itirafı cinayeti çözdü. Şüphelinin yer göstermesiyle bir evin bahçesinde yapılan kazıda, beton zeminin 4 metre altında insan kemiklerine ulaşıldı. Kalıntılar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.









Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet başsavcılıklarına, ilgili kolluk birimlerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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