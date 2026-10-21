Bakan Gürlek’ten dünyaya Gazze çağrısı: 'Vandallıklara dur diyen bir sistem istiyoruz'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da düzenlenen OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı’nda uluslararası topluma seslendi. Gazze’de yerinden edilen 1,5 milyon Filistinlinin haklarının savunulması gerektiğini vurgulayan Gürlek, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarına karşı küresel adalet sisteminin harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen '2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bakan Gürlek toplantı ve ikili görüşmeler öncesinde açıklamalarda bulundu.
'OECD, dünyanın kalkınması ve toplumların refaha ulaşması için ciddi gayretler sergileyen önemli bir birlikteliktir'
Bakan Gürlek, "OECD’nin kuruluşuna uzanan sürecin temelinde, küresel barışın en büyük kırılma noktalarından biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini ekonomik kalkınmayla giderme çabası bulunmaktadır. Özellikle savaşın ağır zarar verdiği Avrupa’ya, ABD tarafından Marshall Planı kapsamında sağlanan yardımların uluslararası iş birliği içinde değerlendirilmesi, bu anlayışın başlangıcını oluşturmuştur. Zamanla bu iş birliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma modellerinin geliştirilmesine yönelik daha geniş bir çerçeveye dönüşmüştür. OECD, dünyanın kalkınması ve toplumların refaha ulaşması için ciddi gayretler sergileyen önemli bir birlikteliktir. Türkiye Cumhuriyeti, OECD’ye kurucu üye olarak katılmış; ekonomik ve siyasal alanlar dâhil her başlıkta uluslararası barışa samimiyetle destek olmuş ve olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
‘Küresel adalet sisteminin yerinde ve zamanında uygulanmasına ihtiyaç vardır'
Akın Gürlek, "Küreselleşen dünyada ülkeler, her alanda birbirleriyle daha güçlü iş birlikleri kurmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle küresel huzur için ortak kalkınma modellerine, ticari ilişkilere, güvenli lojistik yollara, kültürel paylaşımlara, doğal zenginliklerin eşit dağılımına, bilgi ve teknolojinin ortak bir zeminde buluşmasına ve en önemlisi ‘Küresel Adalet’ sisteminin yerinde ve zamanında uygulanmasına ihtiyaç vardır. Dünyada adalet sistemi, gerekli tüm altyapıya kavuştuğunda ve hakların korunması sınır tanımayan evrensel bir anlayışla sağlandığında, küresel barışı besleyen en önemli can damarı olacaktır" dedi.
'4 milyonu aşan sığınmacıya kucak açtık'
Bakan Gürlek, "2025–2029 Yargı Reformu Stratejimiz doğrultusunda, adalete erişimi kolaylaştıran ve makul sürede yargılanma hakkının güvencelerini artıran projelerimizi insan onurunu merkeze alarak hayata geçiriyor, uygulamadaki ihtiyaçları ve sonuçları izliyoruz. İnsan onurunu koruma sorumluluğumuz, savaş ve zulüm nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalanları da kapsamaktadır. Türkiye’nin ve Avrupa ülkelerinin karşılaştığı en önemli meselelerden biri, adaletten ve demokratik güvencelerden mahrum bırakılan, yaşam hakları tehdit edilen insanların savaş, işgal ve zulüm nedeniyle mülteci ve sığınmacı durumuna düşmesidir. Türkiye, insanlık onurunu esas alarak, sığınmacılar arasında ayrım gözetmeksizin kapılarını ardına kadar açmıştır. AB ülkeleri sığınmacı kotası koyarken ülkemiz, kısıtlı imkânlarıyla 4 milyonu aşan sığınmacıya kucak açmıştır. Bu tutum, ülkemizin küresel adalet anlayışının ve sorumluluk bilincinin somut bir yansımasıdır" diye konuştu.