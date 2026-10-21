İşte Özgür Özel'i yalanlayan o belge: 'Murat Kurum izin verdi’ dediği projeye İBB ortak çıktı

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında Ayazağa’daki selde su baskını yaşanan Rams Projesi (Ram and Sons İnşaat Şirketi) ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u suçlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ’i belgeler yalanladı.

2025 yılında söz konusu projenin CHP’li Sarıyer Belediye Meclisi’nin aldığı karar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayına sunulduğu ortaya çıktı. Projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı olduğu belirlendi.

İBB’nin de Rams Projesi’ne doğrudan ortak olduğu belirlendi

Bakan Kurum yalanladı

Dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in suçlamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanlayan Bakan Kurum, “Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri, yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz” demişti.

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