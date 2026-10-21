Bir ay süre verilmişti: Özgür Özel 'YENİ Parti'yi kaybedebilir
Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yeni Parti’nin adının hükümsüz sayılması talebini gündemine aldı. Parti adının ve rumuzunun sicilden silinmesine ilişkin talep bugün karara bağlanacak. Kulislerde ise iki yeni isim seçeneği konuşuluyor.
Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, bugün toplanacak Genel Kurul'da bu talebi görüşecek.
Bir ay süre verilmişti
Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru başmıştı
Başsavcılık da iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu.
İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.
Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı.
Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti. Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.