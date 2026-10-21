Bir ay süre verilmişti: Özgür Özel 'YENİ Parti'yi kaybedebilir

İşte Özgür Özel'i yalanlayan o belge: 'Murat Kurum izin verdi’ dediği projeye İBB ortak çıktı

Ayazağa’daki sel felaketini siyasi malzeme haline getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’u hedef alan Özgür Özel’i belgeler yalanladı. RAMS Projesi’nin CHP’li Sarıyer Belediyesi Meclisi’nin kararı ve İBB’nin onayıyla Bakanlığa sunulduğu ortaya çıkarken, İBB’nin projedeki 1,1 milyar liralık satış bedeli ve 4 bin 4 metrekarelik inşaat alanı payı da dikkat çekti.