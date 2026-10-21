10:16, 21/10/2026, Çarşamba
Konak'taki operasyonda ortaya çıktı: 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Tarihi eserin korunması gerekli kültür varlığı olduğu belirlenirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
2 BİN YILLIK ZEUS HEYKEL BAŞI KONAK'TA ELE GEÇİRİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından 20 Ekim'de Konak ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda, Roma döneminden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.
Yetkililerin incelemesinde, eserin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.