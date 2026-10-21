AK Parti MKYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

AK Parti MKYK'da fon kriziyle ilgili kesin ve net konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumluların mutlaka hesap vereceğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ değil, vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Samimiyetle çalışacağız, tüm gayretle çalışacağız. Bu çalışmalara leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorunlu olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete “dolduruşa getirme” çıkışı

“Biz kendi takvimimize göre hareket ederiz” diyen Erdoğan, Yahşihan ve Esenyurt örneklerini vererek sorun görülen her yerde gereken adımların atılacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Serinkanlı, dikkatli ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz. Biz, muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz. Onların sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyin. Biz gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Kendi takvimimize göre gereken neyse yaparız. Yahşihan’da da İstanbul’da Esenyurt Belediyesi'nde de gereken nasıl yapıldıysa yine yapacağız. Nerede sorun varsa gereğini yaparız. Herkes işine gücüne baksın. Biz kendi takvimimize göre hareket ederiz."

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