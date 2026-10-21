Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. 1 saat 20 dakika süren toplantıya dair AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Fon soruşturmasına dair değerlendirmeler yapan Çelik, “Fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bütün bu, bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor” dedi.

DOLANDIRICI İLE YATIRIMCIYI AYIRIYORUZ

“Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz” vurgusu yapan Çelik, “Türkiye’nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek birtakım yaklaşım ve değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı ifade etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HERKES GÖREVİNİN BAŞINDA

Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkum ettirmeyeceklerini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir siyasi himayeyle de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz. Devletin bütün kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla görevinin başında ve bu meselenin tam olarak açığa çıkması, bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, hem çaldıkları paraların geri alınması, hem de cezalandırılması konusunda adliyeden maliyeye, bütün denetim kurumlarına kadar herkes, görevinin başında. Meşru yatırımcının korunması, mağdur edenin korunması için de gereken hassasiyet gösteriliyor.”

SORUMLULARDAN TAHSİLİ HEDEFLENİYOR

“Sermaye Piyasası Kurulu'nca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyetimiz var. Bu fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefleniyor ve geri kazanan değerlerin bu fon payı sahibine ödenmesi şeklindeki usul ve esasları düzenleyecek Yüce Meclis bunu tartışacak.”

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

“Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kime kimi kim nerede duruyor, hangi makam sahibi, bunların hiçbirinin önemi yok. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak ve yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak.”

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