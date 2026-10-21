Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz

Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz

04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK sonrasında fon soruşturmasına ilişkin “Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz” dedi. Çelik, yanlış yapanlardan bunun hesabının en güçlü şekilde sorulacağını söyledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. 1 saat 20 dakika süren toplantıya dair AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Fon soruşturmasına dair değerlendirmeler yapan Çelik, “Fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bütün bu, bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor” dedi.

DOLANDIRICI İLE YATIRIMCIYI AYIRIYORUZ

“Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz” vurgusu yapan Çelik, “Türkiye’nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek birtakım yaklaşım ve değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı ifade etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HERKES GÖREVİNİN BAŞINDA

Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkum ettirmeyeceklerini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir siyasi himayeyle de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz. Devletin bütün kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla görevinin başında ve bu meselenin tam olarak açığa çıkması, bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, hem çaldıkları paraların geri alınması, hem de cezalandırılması konusunda adliyeden maliyeye, bütün denetim kurumlarına kadar herkes, görevinin başında. Meşru yatırımcının korunması, mağdur edenin korunması için de gereken hassasiyet gösteriliyor.”

SORUMLULARDAN TAHSİLİ HEDEFLENİYOR

“Sermaye Piyasası Kurulu'nca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyetimiz var. Bu fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefleniyor ve geri kazanan değerlerin bu fon payı sahibine ödenmesi şeklindeki usul ve esasları düzenleyecek Yüce Meclis bunu tartışacak.”

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

“Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kime kimi kim nerede duruyor, hangi makam sahibi, bunların hiçbirinin önemi yok. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak ve yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak.”


Fon iftiraları cezasız kalmadı: RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye yaptırım
Gündem
Fon iftiraları cezasız kalmadı: RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye yaptırım
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'a 'geçmiş olsun' mesajı
Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'a 'geçmiş olsun' mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Katz'a sert tepki: Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmeyecek
Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Katz'a sert tepki: Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmeyecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Riyad'daki saldırıya kınama: 'Bölgesel barışı hedef alan bir suikasttir'
Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Riyad'daki saldırıya kınama: 'Bölgesel barışı hedef alan bir suikasttir'


Başlıklar :fonömer çelikdolandırıcılık
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026