AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Katz'a sert tepki: Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmeyecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Katz’ın sözlerini İsrail yönetiminin siyasi çaresizliğinin göstergesi olarak nitelendiren Çelik, barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörlerin ölümle tehdit edilmesini de eleştirdi. Çelik, Türkiye’nin Filistin halkının haklarını ve bölgede kalıcı barışı savunmayı sürdüreceğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.
Çelik, söz konusu ifadelerin İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
“Türkiye’ye saldırarak örtbas edebileceğini zannediyor”
İsrail hükümetinin iç siyasette yaşadığı sıkışmışlığı ve seçim öncesindeki çöküşünü Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak örtbas edebileceğini düşündüğünü ifade eden Çelik, Türkiye’ye yönelik asılsız ithamları ve karalama kampanyalarını eleştirdi.
Çelik, bu açıklamaların İsrail yönetiminin Gazze’deki soykırımcı sicilini ve bölge genelinde sürdürdüğü yayılmacı ve saldırgan politikaları gizleyemeyeceğini kaydetti.
Katz’ın ölüm tehditlerine tepki gösterdi
Israel Katz’ın barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesine de değinen Çelik, bu tutumu İsrail’in uluslararası hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı hiçe sayan anlayışının yeni bir göstergesi olarak değerlendirdi.
“Türkiye hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecek”
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyeceğini vurgulayan Çelik, Filistin halkının meşru haklarının savunulmaya devam edileceğini belirtti.
Çelik, Türkiye’nin Filistin halkının tarihi adalet davasını ve bölgede kalıcı barışı kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini ifade ederek zalimin karşısında hakikatin gür sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.