Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıkladı. CHP’den farklı bir siyasi kimlik oluşturma iddiasına rağmen Özel, yönetimde eski CHP kadrolarının ağırlığını korudu.
Daha önce CHP yönetimlerinde görev alan 19 isim yeni yönetimde yer buldu. Eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke aynı göreve getirilirken Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Gül Çiftçi Binici, Gökçe Gökçen ve Gamze Taşcıer de yeni yönetimde yer aldı. Kurucu MYK’dan 6 isim görevini korurken Gizem Özcan, Özgür Ceylan ve Utku Çakırözer liste dışı kaldı.
Salih Uzun parti sözcülüğüne, İmamoğlu’nun eski danışmanı Serkan Özcan ise hazine ve maliye politikalarının başına getirildi.
Cem Say, Özgür Karabat ve Suat Özçağdaş da İmamoğlu’yla siyasi çalışma geçmişi bulunan isimler arasında yer aldı.
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