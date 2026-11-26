Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi ve gerekçesi olamaz

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Malatya ve Eskişehir'deki 12 gün arayla meydana gelen askeri helikopter kazaları ile ilgili inceleme başlatıldığını ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Konuşmasının devamında kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamayacağına vurgu yapan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır." ifadelerini kullandı.