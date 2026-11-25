Çay ustasından ezber bozan yöntem: Meğer yıllardır çayı yanlış demliyormuşuz

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaklaşık 120 yıllık geçmişe sahip bir kıraathane, üç kuşaktır yaşatılan gelenekleriyle dikkat çekiyor. Çaycı ustası, bu yöntemle beraber yeni bir tartışmanın kapısını da araladı. Çay soğuk suyla mı demlenir kaynar suyla mı?