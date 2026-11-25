Beş vakit namaz kılmaya başlayarak hayatında yepyeni bir sayfa açan ve uzun yıllardır kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren ünlü isim, bu kez iş dünyasına attığı adımla gündeme geldi.
Manevi yaşamı benimsemesinin ardından uzun yıllar cübbe ve sarıkla gördüğümüz Yaşar Alptekin, yaklaşık altı yılın ardından dış görünüşünde değişikliğe gitti.
Alptekin, hayatının bu döneminde ticaret hayatına atılma kararı aldı.
KADIN VE ERKEKLERE ÖZEL ŞAMPUAN ÜRETTİ
Kendi kozmetik markasını kuran Yaşar Alptekin, marka bünyesinde kadın ve erkeklere özel şampuan üretimi gerçekleştirdi.
Ticari girişimini takipçileriyle paylaşan Alptekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.