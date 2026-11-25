Otçul beslendiği değerlendirilen 9

çekirgenin

aynı kehribar parçasında ve bir arada korunmuş olmasının, türün beslenme amacıyla büyük gruplar halinde toplanmış olabileceğini gösterdiğini belirten araştırmacılar, bu bulgunun çekirgeler veya cırcır böceklerinde toplu halde beslenme davranışına ilişkin bilinen en eski kayıt olabileceğine işaret etti.