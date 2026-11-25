Yaklaşık 100 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yaşadığı değerlendirilen çekirgelerin suyun yüzey geriliminden yararlanarak su üzerinde dengede kalabildiğini belirleyen araştırmacılar, söz konusu canlıların su itici kılları ve arka bacaklarının alt bölümündeki yaprak biçimli, kürek benzeri uzantıları sayesinde su yüzeyinde ilerleyebildiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, su üzerinde yürümenin doğada oldukça nadir görülen bir özellik olduğuna dikkati çekti.
Araştırmacılar, "Hydrelcana zhangi" adını verdikleri bu canlıları "Hydrelcanidae" adlı yeni böcek familyası altında sınıflandırdı.
Çalışmanın sonuçları, "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlandı.
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