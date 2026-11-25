Öğretmenliği bıraktı, hayallerinin peşinden koştu: 'Yapamazsın' diyenlere en güzel cevabı verdi
Amasya’da 15 yıl özel bir okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan kadın, işini bırakıp yıllardır merak saldığı hayvancılığa yöneldi. Biriktirdiği parayla aldığı 4 danayı komşusunun ahırında besleyip sattı. Tecrübe kazandıktan sonra krediyle aldığı 10 gebe büyükbaş hayvanı arazisine sıfırdan kurduğu ‘Muallime Hanımın Çiftliği’nde yetiştirmeye başladı. ‘Yapamazsın’ diyenlere azmiyle cevap veren eski öğretmen yeni kadın girişimci Mine Alptekin Orak, işlerini büyütüp çiftliğini örnek tesis haline getirmeyi hedefliyor.
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