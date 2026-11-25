Türkiye’nin en lezzetli simidi bu ilimizden çıktı: İstanbul ya da İzmir zirvede değil

81 ili kapsayan dev lezzet araştırması simit tartışmasına noktayı koydu. Türkiye'nin en lezzetli simidinin yapıldığı şehir belli oldu. Zirvedeki şehir herkesi şaşırtırken, ne İstanbul ne İzmir ilk sıraya girebildi. Pekmez kullanımı, hamurun mayalanma süresi, susam miktarı ve pişirme tekniği gibi özelliklerin dikkate alındığı sıralama büyük ilgi çekti.