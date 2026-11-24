Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Karel, yıllar önce oyunculuk kariyerini noktalayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. Yaşamını ailesiyle birlikte ABD'de sürdüren eski oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
"MY BOYS" NOTUYLA PAYLAŞTI
Instagram hesabının hikaye bölümünden iki oğlunun yan yana çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Tolga Karel, paylaşımına İngilizce "My Boys" (Oğullarım) notunu ekledi.
ÇOCUKLARININ SON HALİ İLGİ GÖRDÜ
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Karel'in iki oğlunun birlikte yer aldığı fotoğraf, takipçileri ve dizinin izleyicileri tarafından kısa sürede yoğun ilgiyle karşılandı. Paylaşımda çocukların büyümüş hali dikkat çekti.
OYUNCULUĞU BIRAKIP ABD'DE YENİ BİR HAYAT KURMUŞTU
Yaprak Dökümü dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Tolga Karel, Türkiye'deki şöhretini ve set hayatını geride bırakarak ABD'ye yerleşmiş, ailesiyle birlikte kendisine bambaşka bir düzen kurmuştu.
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