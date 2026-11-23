İmam hatip okullarında eğitim gören gençler, öğretmenler ve okul yöneticileri, imam hatip okullarının fikir babası ve İstanbul İmam Hatip Okulu’nun ilk müdürü M. Celaleddin Ökten’in kabri başında dualarla andı. Yasin’i Şerif’in okunmasından sonra dua eden gençler, onun açtığı okullarda, belirlenen ideal doğrultusunda eğitimlerine devam edeceklerinin sözünü bir kez daha verdi.

İmam hatip okullarının kurulmasında büyük emeği olan ve İstanbul İmam Hatip Okulu’nun ilk Müdürü M. Celaleddin Ökten, vefatının 65. Yıldönümü Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığındaki kabri başında anıldı. İstanbul İmam Hatip Liseleriler Derneği (İSTİMDER) tarafından düzenlenen anma programına AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, ÖNDER Genel Sekreteri Arif Muştu, İSTİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Habip Bozkurt, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı (FEBVA) Başkanı Mehmet Kamil Berse, imam hatip okullarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Geleceği ve istikameti konuşuyoruz

Anma programında konuşan İSTİMDER Başkanı Habip Bozkurt, Celaleddin Ökten’in yalnızca bir okulun değil, büyük bir camianın ve hareketin temellerini atan fikir ve dava insanı olduğunu söyledi. Ökten’in mirasının geçmişe ait bir hatıradan ibaret olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Biz bugün burada bir mazinin hatırasını değil, bir geleceğin istikametini konuşuyoruz” dedi. İmam hatip okullarının Ökten’in gönlünde şekillenen bir idealin ürünü olduğunu belirten Bozkurt, “Celal Hoca’nın tabiriyle imam hatip okulları bir bina değildir, bir müfredat değildir, bir tabela değildir. İmam hatip okulları, onun yüreğinden süzülen bir hayalin ete kemiğe bürünmüş hâlidir” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

O tohum, kocaman bir çınar oldu

Ökten’in imam hatipli gençlik tarifinin bugün de yol gösterici olduğunu dile getiren Bozkurt, onun “Asrın ihtiyaçlarını idrak eden, doğu ve batıyı iyi bilen, münevver, dindar görüneceğim diye taassup sahibi olmayan ama aydın desinler diye de dininden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik” idealini hatırlattı. Celaleddin Ökten’in zor şartlar altında büyük bir iradeyle imam hatip okullarının temellerini attığını ifade eden Bozkurt, “Kendi toprağından neşet eden o tohum bugün kocaman bir çınar oldu. O gün sayılarla ifade edilen bu topluluk, bugün on binler, yüz binler, hatta milyonlar oldu; kocaman bir aile olduk” diye konuştu. Gençlere seslenen Bozkurt, Ökten’in mirasına sahip çıkma çağrısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu emaneti taşıyacağız. Biz bu ruhu diri tutacağız. Biz bu bayrağı düşürmeyeceğiz. Bu ruhu sadece okullarda değil, kalplerimizde yaşatacağız.”

Milyonlarca insanın hayatına rehber oldu

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı da konuşmasında, Celaleddin Ökten’in imkânsızlıklara rağmen yeni bir yol açan, nesillere rehberlik eden önemli isimlerden biri olduğunu belirtti. Tarihte iz bırakan bu isimleri birer kandil olarak nitelendiren Yapıcı, “Bazı isimler yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın hayatına ışık olur, rehber olur. Bu isimlerden biri de merhum Celaleddin Ökten Hocamızdır” dedi.

Celal Hoca’nın emanetini biz üstlendik

İmam hatip neslinin, Ökten ve onunla birlikte mücadele eden isimsiz kahramanların emanetini taşıdığını vurgulayan Yapıcı, “Biz onun açtığı yolda bugün ona şahitlik edenleriz. Bize bir emanet tevdi edildi, Celal Hocaların ve ismi bilinmeyen kahramanların emanetini biz üstlendik” ifadelerini kullandı. Gençlerin kabir başında gösterdiği vefanın bu emanetin bilincini ortaya koyduğunu söyleyen Yapıcı, “Bu emanetin şuurunda olan bir gençlik bugün Celal Hoca’nın kabrinde bir araya geldi. Ona Fatihalar, Yasinler okudu. Bu vefayı gösteren imam hatip nesline şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Reklam Reklam

Onun idealini sürdüreceğiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ise Celaleddin Ökten’in Doğu ve Batı kültürünü ilim, irfan ve nezaketle bir araya getirerek nesillerin yetişmesi için emek veren bir gönül insanı olduğunu ifade etti. Ökten’i “Hocaların hocası” olarak nitelendiren Süslü, “Celaleddin Hoca’yı tanımak, anlamak ve başarabilirsek yaşamak lazım. O, şark ile garbın kültürünü ilimle, irfanla ve nezaketle işleyerek nesiller ihya olsun diye emek vermiş bir gönül insanıdır” dedi. Gençlerin Ökten’in kabrini ziyaret ederek onun hatırasını yaşatmasının çok kıymetli olduğunu belirten Süslü, öğrencilere sık sık kabri ziyaret etmeleri ve onun idealini sürdürme sözü vermeleri çağrısında bulundu.

Güvendiği öğrencilerden biri Cumhurbaşkanımız

Süslü, “Her biriniz arada gelin ve ‘Celaleddin Hoca, ben senin açtığın yolda yürümeye devam edeceğim ve hayallerini gerçekleştireceğim.’ deyin. Çünkü o size güveniyordu, biz size güveniyoruz” ifadelerini kullandı. Ökten’in yetiştirdiği öğrencilerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Süslü, “Onun güvendiği öğrencilerden biri bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın da sizler olacaksınız” diye konuştu. Süslü, konuşmasını Celaleddin Ökten’e rahmet dileyerek ve onun açtığı yolda hakkıyla yürüyebilme temennisinde bulunarak tamamladı.

Reklam Reklam

Düşünce Günlüğü

Köklerinden geleceğe: İmam Hatip Okulları

Gündem

LGS'de imam hatip rüzgarı: 31 öğrenci tam puan aldı

Hayat

Uluslararası öğrenciler Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması’nda ödüllerine ulaştı

Gündem

İmam hatiplerin kurucusu Celal Hoca vefatının 64. yıldönümünde kabri başında anıldı