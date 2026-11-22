AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Çiftin mutlu gününe aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda davetli de katıldı.
Nikah şahitleri arasında Erdoğan'ın kızları da vardı
Rümeysa Kadak ve Orhan Murat Kumaş'ın nikah şahitliğini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da şahitlik görevini üstlenmesi, düğünün dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
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