Dünyanın en çok kahve içen ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı

Kahve; sadece günlük bir alışkanlık değil, aynı zamanda ülkeler arasında dev bir tüketim yarışının da öznesi. 2025-2026 dönemine ait paylaşılan son veriler, dünya genelinde en çok kahve tüketen ülkeleri gözler önüne serdi. Listenin ilk sıralarında kahve kültürünün devleri yerini korurken; köklü bir kahve geleneğine sahip olan Türkiye’nin bu dev listede yer aldığı sıralama dikkat çekti. İşte küresel kahve tüketiminde öne çıkan ülkeler ve dikkat çeken sıralama…