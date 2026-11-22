Uskumruköy Mahallesi'nde aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kişinin aslan gördüğünü ihbar etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan tespit edilirken, bölgede yaşayanlar Jandarma ekipleri tarafından uyarıldı.

Vatandaşlara uyarı: Tedbir alın

Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı tespit etti. Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta ekipleri tarafından aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, Jandarma ekiplerinin de bölgede yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardığı öğrenildi.

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