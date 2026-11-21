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Gaziosmanpaşa'da dün gece 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ünün taburcu edildiği öğrenildi.

Alevler tüm daireyi sardı

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'nci katında yer alan dairede dün gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangını fark eden mahalle sakinleri binadakileri dışarı çıkmaları için uyardı.

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İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt'la ilgisi belirtilmeyen, Yıldırım Bosna formalı çocuk futbolcu görseli

Gaziosmanpaşa'daki yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, futbol oynadığı bir anıyla anıldı.

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti.

Hastanede kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ömer Ege Özyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılanlardan 3 kişinin taburcu edildiği, 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın 1'inci katındaki daireyi saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında alevler yükselirken, yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti.

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