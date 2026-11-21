Gaziosmanpaşa'da dün gece 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ünün taburcu edildiği öğrenildi.
Alevler tüm daireyi sardı
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'nci katında yer alan dairede dün gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangını fark eden mahalle sakinleri binadakileri dışarı çıkmaları için uyardı.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hastanede kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ömer Ege Özyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastaneye kaldırılanlardan 3 kişinin taburcu edildiği, 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.