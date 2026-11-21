Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın resmi açılış töreninde katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, eser ve hizmet siyasetine yeni bir halka eklemenin bahtiyarlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Yeni adalet sarayının İstanbul, yargı teşkilatı ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, daha önce üç ayrı binada hizmet veren Gaziosmanpaşa Adliyesi ile ek binaların tek çatı altında birleştirildiğini dile getirdi.

Bunu yaparken adalet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı, sunulan hizmetin saygınlığına uygun şekilde verilmesini hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

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"Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin, altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik. Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binamız faaliyete geçti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı modern ve işlevsel yapısıyla gerçekten göz dolduruyor. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina 7'si bodrum katı, 21'i normal kat ve bir çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor. Binada 160 adet cumhuriyet savcısı odası, 136 adet hakim odası ve 14 adet ağır ceza mahkemesi başkanı odası var. 113 adet duruşma salonuna ilave olarak toplamda 360 kişilik iki büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Ayrıca 317 araçlık otopark alanı da burada hizmet verecek. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya, postane ve banka şubesinden sosyal yaşam alanlarına buradaki her bölüm yüksek bir kalite standardıyla hizmet sunacak"

Yeni adliye binasının iç mekan tasarımının çağdaş, adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendiğini dile getiren Erdoğan, "Ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı. Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1 milyon 791 bin kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yeni adalet sarayının yapımında emeği bulunanları tebrik eden Erdoğan, "Bu çatı altında görev yapacak hakimlerimizin ve cumhuriyet savcılarımızın, avukatlarımızın ve adliye personelimizin insan odaklı adalet anlayışıyla milletimize en yüksek standartta hizmet sunacağına inanıyorum" dedi.

"Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının inşası devam ediyor. Onu da inşallah 2028'de tamamlayıp faaliyete alacağız" dedi.

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Eyüpsultan'daki Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın resmi açılış töreninde konuşan Erdoğan, geç gelen adaletin sadra şifa vermediğini, vicdanları karartmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına sebep olduğunu geçmiş tecrübelerden herkesin çok iyi bildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun adaletin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu, "Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli." sözleriyle anlattığını belirterek, şunları ifade etti:

"İşte bizim tüm çabamız, tüm gayemiz bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız, adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği ALO Adalet gibi, davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar yine buna yöneliktir"

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Yeni adalet saraylarının inşasını, mevcut adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini çok önemli gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların gerek mimari gerek tefrişat gerekse teknik donanım açısından yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan, engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Erişilebilirlik kriterlerini hem halihazırdaki adliyelerimizde hem de yeni inşa ettiğimiz binalarda titizlikle uyguladık." ifadelerini kullandı.

"Ümraniye'de yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamların bu konudaki hassasiyetlerini çok net biçimde ortaya koyduğunu belirterek, şu verileri paylaştı:

"24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla 10 kattan fazla artırarak tam 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştırdık. 2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adet adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Daha önce hastanelerde elverişsiz şartlarda hizmet veren adli tıp kurumlarını ileri teknolojiye sahip, yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. Aynı dönemde adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık"

Küçükçekmece, Kadıköy, Çatalca, Bakırköy, Silivri, İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu adalet saraylarını şehre kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ni inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İstanbul Adli Tıp Binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası Sosyal Tesisi'ni ise restorasyona tabi tutarak dönüştürdük. Ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim merkezlerinden oluşan 14 yeni yapıyı da aynı şekilde tamamlayarak hizmete aldık" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının inşası devam ediyor. Onu da inşallah 2028'de tamamlayıp faaliyete alacağız. Proje aşaması sona eren Büyükçekmece Adalet Binası'nın ihalesini de gerçekleştirerek yapımına başlayacağız" dedi.

Çağlayan Ek Adalet Binası için adliyeye yakın mesafede 300 bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir bina yapmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, "Artan dosya sayısı nedeniyle İstanbul Anadolu Adliyesi'nin fiziken artık yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Ümraniye ilçemizde yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet hizmetlerinin daha nitelikli sunulması, vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi, gecikmelerin ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yargımız için emanetin hakkını vermek adliyenin kapısını, adaletin kapısı haline getirerek olur"

Modern, geniş, konforlu mekanların hizmetlerin ifasında kuşkusuz önemli olduğunu ancak binaların insanla anlam kazandığını aktaran Erdoğan, "Gerçek misyonunu insanla icra eder. Cam, çelik ve betondan müteşekkil bu yapıyı gerçek manada bir adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretleridir, emekleridir, çalışmalarıdır. Özellikle adalet hizmetlerinde aslolan mesuliyet sahiplerinin devlete ve millete karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesidir. Konumu, ünvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını, adaletin kapısı haline getirerek olur. Zengin fakir ayırt etmeksizin, bu kapıyı özellikle kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissettirmekle olur. Hukuk karşısında unvanların, sıfatların, kadro cetvellerinde tutulan yerin hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını göstermekle olur. Toplumun adalete olan güvenini korumakla, hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmekle olur. Merhum Niyazi Mısri'ye atfedilen şu beyitte çok veciz bir şekilde ifade edildiği gibi 'Kimseye baki değildir mülki devlet, simu zer, bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner.' Yani makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için kalıcı değildir. Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir"

Görev yapan ve yapacak olan her bir yargı çalışanının bu hassasiyetle hareket edeceğine yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın bir kez daha İstanbul, yargı ve adalet camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.

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