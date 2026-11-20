Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kendisine yönelik iddialarına ilişkin, "Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır." ifadelerini kullandı.

Bolat, kendisine yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

7 Ekim'den bu yana kendisine yönelik Özlale'nin ileri sürdüğü gerçek dışı beyan ve iftiralara cevap vermesine ve bu iddiaları bilgi ve belgelerle çürütmesine rağmen, aynı isnatları yeniden gündeme getirerek çarpıtma yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Bolat, "Ancak 7 ve 8 Ekim'de yaptığımız açıklamalardan bu yana, saygıdeğer halkımız ve kamuoyumuz sizin bu iftiranıza zerre kadar itibar etmedi. 4 Kasım'da, Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 saatlik oturum boyunca karşımda bu konuda tek bir kelime dahi sarf edemediniz. Çünkü yalan söylediğinizi ve algı, çarpıtma peşinde olduğunuzu biliyordunuz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 7 Ekim akşamı, operasyon öncesinde gerçekte bir sukuk kira sertifikası olan tasarruf hesabını kapattığı ve 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiği yönündeki iftirayı aynı gece net bir şekilde çürüttüğünü anımsattı.

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8 Ekim'de ise Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), kayıtlarına dayanarak kendisinin 170 milyon lira çektiği yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir iftirada daha bulunduğunu hatırlatan Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Söz konusu tutarın, kira sertifikalarının vade sonu tahsilatları ile yeniden alım işlemlerinin mükerrer biçimde tekrar tekrar toplanmasından kaynaklandığını teknik açıklamamızla ortaya koyduk. Olmayan 170 milyon liranın hesabımdan çekildiğini gösteren tek bir banka dekontu ortaya koymanız için size hodri meydan dedim. Yine sesiniz çıkmadı. Çünkü işlem hacmini, hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak göstermeniz açık bir çarpıtmaydı.Bugün yine kelime ve rakam cambazlığı yapıyorsunuz. 43 yıllık üst düzey yöneticilik ve Başkanlık görevlerim boyunca elde ettiğim helal ve tertemiz tasarrufumun kaynağı bellidir. Mal varlığı bildirimlerim devletimizin ilgili kurumlarında zaten mevcuttur. Ayrıca bu bilgiler, ilgili kamu mali denetim kuruluşlarının kayıtlarında, denetiminde ve kanuni mal varlığı bildirimlerimde yer almaktadır."

"Haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız"

Bolat, devletin 16 Eylül'den bu yana yürüttüğü soruşturmaların konusunun, bazı hisse senetlerinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bu işlemler yoluyla haksız ve fahiş kazançlar elde edilip edilmediği ve bu konuda kimlerin suç ortaklığı yaptıklarının adli merciler tarafından soruşturulmasına ilişkin olduğunu vurguladı.

Bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimatları ve yakın takibi doğrultusunda, hiçbir şüpheye, tereddüde ve haksızlığa mahal bırakmayacak şekilde, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve adalet ilkeleri çerçevesinde son derece hassasiyetle yürütüldüğünün altını çizen Bolat, "Devletimizin adli mercilerinin, ve ilgili denetim kurumlarının titizlikle yürüttüğü bu sürecin, tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa hukuka aykırı işlemlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin ortaya çıkarılması esastır." ifadelerini kullandı.

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Bolat, soruşturmaların başlatıldığı 16 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de ilgili mevzuata uygun kurulmuş 2 bin 886 yatırım fonu ve bu fonlarda tasarruflarını değerlendiren yaklaşık 5,9 milyon yatırımcı bulunduğuna işaret ederek, ancak bir yatırım fonunda tasarruf sahibi olmanın, eğer kanunsuz veya haksız bir eylem yoksa, o fonla ilgili sonradan ortaya çıkan soruşturmaların tarafı olmak anlamına gelmeyeceğini kaydetti.

Sukuk'un mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir kira sertifikası niteliğinde olduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır. Çamurunuzun, iftiranızın bize yapışamayacağını, ancak size yakıştığını hala anlamamış görünüyorsunuz. Şahsıma yönelik gerçek dışı isnatlar nedeniyle ilgili kişiler ve sizin hakkınızda suç duyurularında bulunulmuş ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Ayrıca iddia olunan kişisel mali verileri ele geçirme hususunun kimler tarafından, hangi kaynaktan ve hangi hukuki yetkiye dayanılarak elde edildiği ve kamuoyuna açıklanma biçiminin hukuka uygunluğu da yargısal denetim kapsamında şahsınıza mutlaka sorulacaktır. Bu hususlara ilişkin bütün hukuki haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız. Allah'a çok şükür, 63 yıllık hayatımızı hakkaniyet, adalet, dürüstlük, çalışkanlık, vatan ve millet sevgisiyle geçirdik."

Bolat, 43 yıllık mesleki çalışmasının, birikiminin ve şahsi itibarının dayanaktan yoksun isnat ve iftiralarla zedelenmesine müsaade etmeyeceği vurguladı.

İddianın, delilin yerini tutmayacını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Tekrarlanan iftiralar hakikate dönüşmez. İddia sahibi, iddiasını ispat etmedikçe müfteridir, şahitliği bile kabul edilmez. 63 yıllık hayatını dürüstlük, hakkaniyet, adalet, milli ve manevi değerleri yaşama, çalışkanlık, hassasiyet ve şeref üzerine kurmuş bir insan olarak, haysiyet ve şeref yoksunu iftiracılara karşı mücadelemi adli merciler ve hukuk nezdinde, ayrıca Yüce Allah'ın indinde sonuna kadar sürdüreceğim. Alnımız açık, başımız diktir."

Milletvekili Özlale, Hedef Portföy kayıtlarında Bolat adına bir fon hesabı bulunduğunu, bu hesabın Hedef Portföy'ün katılım hisse senedi fonuna yatırım yapan dokuz hesap arasında yer aldığını, fon paylarının Ağustos 2023'te, Bolat'ın bakanlık görevini yürüttüğü dönemde de kayıtlarda göründüğünü ileri sürmüştü.

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