Bolat, kendisine yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
8 Ekim'de ise Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), kayıtlarına dayanarak kendisinin 170 milyon lira çektiği yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir iftirada daha bulunduğunu hatırlatan Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Söz konusu tutarın, kira sertifikalarının vade sonu tahsilatları ile yeniden alım işlemlerinin mükerrer biçimde tekrar tekrar toplanmasından kaynaklandığını teknik açıklamamızla ortaya koyduk. Olmayan 170 milyon liranın hesabımdan çekildiğini gösteren tek bir banka dekontu ortaya koymanız için size hodri meydan dedim. Yine sesiniz çıkmadı. Çünkü işlem hacmini, hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak göstermeniz açık bir çarpıtmaydı.Bugün yine kelime ve rakam cambazlığı yapıyorsunuz. 43 yıllık üst düzey yöneticilik ve Başkanlık görevlerim boyunca elde ettiğim helal ve tertemiz tasarrufumun kaynağı bellidir. Mal varlığı bildirimlerim devletimizin ilgili kurumlarında zaten mevcuttur. Ayrıca bu bilgiler, ilgili kamu mali denetim kuruluşlarının kayıtlarında, denetiminde ve kanuni mal varlığı bildirimlerimde yer almaktadır."
"Haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız"
Bolat, devletin 16 Eylül'den bu yana yürüttüğü soruşturmaların konusunun, bazı hisse senetlerinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bu işlemler yoluyla haksız ve fahiş kazançlar elde edilip edilmediği ve bu konuda kimlerin suç ortaklığı yaptıklarının adli merciler tarafından soruşturulmasına ilişkin olduğunu vurguladı.
Bolat, soruşturmaların başlatıldığı 16 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de ilgili mevzuata uygun kurulmuş 2 bin 886 yatırım fonu ve bu fonlarda tasarruflarını değerlendiren yaklaşık 5,9 milyon yatırımcı bulunduğuna işaret ederek, ancak bir yatırım fonunda tasarruf sahibi olmanın, eğer kanunsuz veya haksız bir eylem yoksa, o fonla ilgili sonradan ortaya çıkan soruşturmaların tarafı olmak anlamına gelmeyeceğini kaydetti.
Sukuk'un mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir kira sertifikası niteliğinde olduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:
"Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır. Çamurunuzun, iftiranızın bize yapışamayacağını, ancak size yakıştığını hala anlamamış görünüyorsunuz. Şahsıma yönelik gerçek dışı isnatlar nedeniyle ilgili kişiler ve sizin hakkınızda suç duyurularında bulunulmuş ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Ayrıca iddia olunan kişisel mali verileri ele geçirme hususunun kimler tarafından, hangi kaynaktan ve hangi hukuki yetkiye dayanılarak elde edildiği ve kamuoyuna açıklanma biçiminin hukuka uygunluğu da yargısal denetim kapsamında şahsınıza mutlaka sorulacaktır. Bu hususlara ilişkin bütün hukuki haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız. Allah'a çok şükür, 63 yıllık hayatımızı hakkaniyet, adalet, dürüstlük, çalışkanlık, vatan ve millet sevgisiyle geçirdik."
Bolat, 43 yıllık mesleki çalışmasının, birikiminin ve şahsi itibarının dayanaktan yoksun isnat ve iftiralarla zedelenmesine müsaade etmeyeceği vurguladı.
İddianın, delilin yerini tutmayacını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
Milletvekili Özlale, Hedef Portföy kayıtlarında Bolat adına bir fon hesabı bulunduğunu, bu hesabın Hedef Portföy'ün katılım hisse senedi fonuna yatırım yapan dokuz hesap arasında yer aldığını, fon paylarının Ağustos 2023'te, Bolat'ın bakanlık görevini yürüttüğü dönemde de kayıtlarda göründüğünü ileri sürmüştü.
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