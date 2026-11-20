Suriye’de devlet otoritesinin ülkenin tamamında hakim kılınması ve SDG’nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik çabalarında Suriye hükümetine destek verdiklerini ifade eden Fidan, “Suriye’de, Türkmenler de dahil olmak üzere, bütün kesimlerin eşit vatandaşlık ilkesi temelinde temsil edildiği, kapsayıcı bir siyasi düzeni destekliyoruz” dedi. Schengen vizesi konusunda yürütülen girişimlere de değinen Fidan, “Cascade/ Kademeli Vize Uygulaması” sayesinde vatandaşların hızlandırılmış prosedürle çok girişli vize alabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

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