Ev alıp satacaklar dikkat: Tapuda yeni dönem 1 Aralık'ta başlayacak

İkinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi, artık konut ve arsa satışlarını da kapsayacak. 1 Aralık'tan itibaren devreye alınacak yeni düzenlemeyle alıcının ödediği para, tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek. Böylece elden ödeme kaynaklı mağduriyetlerin, dolandırıcılık girişimlerinin ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.