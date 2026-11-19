Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Toplantıda Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu görüşülecek.
Bakanlığının bütçesine ilişkin sunuma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başladı.
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