TCMB verilerine göre konut fiyatlarındaki yıllık artış ekimde yüzde 21,1 ile son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Konut fiyatlarındaki yıllık artış ekimde yüzde 21,1 oldu ve bu oran son 77 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne (KFE) göre, yıllık nominal artış hızındaki gerileme ekimde de sürdü. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artan KFE, son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Önceki en düşük artış Mayıs 2020'de görülmüştü

Yıllık artışın bundan önceki en düşük seviyesi, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mayıs 2020'de yüzde 16,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Aradan geçen 77 aylık süreçte görülen en yüksek artış ise Ekim 2022'deki yüzde 186,79 oldu.

Reel değer ekimde yüzde 6,6 geriledi

Konut fiyatlarındaki artışın enflasyondan arındırılmış reel değeri, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 geriledi.

Konut fiyatları reel olarak düşüşünü sürdürürken, nominal artış oranı yaklaşık 6,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Bundan önceki en yüksek reel düşüş, yüzde 7,2 ile Ocak 2025'te görülmüştü.

Prof. Dr. Şener reel düşüşün nedenlerini anlattı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, yaptığı değerlendirmede konut fiyatlarının Türk lirası bazında artmaya devam etmesine rağmen enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkati çekerek KFE'nin son 32 ayın 31'inde reel olarak gerilediğini söyledi.

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Şener, "Konut fiyatlarındaki reel gerilemenin temel nedeni dezenflasyon süreci ve sıkı para politikası. Yüksek konut kredisi faizleri ve alternatif yatırım araçlarının getirileri de talebi sınırlıyor." dedi.

Kovid-19 döneminde ekonomik faaliyetlerin durmasının ve piyasalardaki belirsizliğin önceki en düşük nominal artışa yol açtığını anımsatan Şener, bugünkü tablonun sıkı para politikası, finansmana erişim güçlüğü ve hane halkının alternatif yatırım araçlarına yönelmesiyle şekillendiğini kaydetti.

Konut piyasasında satıcıların fiyat beklentileriyle alıcıların ödeme gücü arasındaki farkın açıldığını belirten Şener, hane halkı gelirlerindeki artışın konut fiyatlarına yetişemediğini bildirdi.

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İnşaatı tamamlanmış ancak kullanılmayan veya kiraya verilmeyen konutların fiyatlarının özellikle düzenli artırılmasının konuta erişimi zorlaştırdığını anlatan Şener, bu durumun enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Büyükduman: Talep zayıf seyrediyor

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında son 3,5 yıldır gerilemeye devam ettiğini belirtti.

Altın fiyatları ve borsadaki düşüşün yanı sıra fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin yatırımcıların servetinde azalmaya yol açtığını söyleyen Büyükduman, bu durumun konut talebini de olumsuz etkilediğini, talebin zayıf seyrettiği ortamda fiyatların düşük kalmaya devam edeceğini ifade etti.

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