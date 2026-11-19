Gram altın güne yükselişle başladı ve 6 bin 62 liradan işlem görüyor.

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Güne yükselişle başlayan gram altın, 6 bin 62 liradan işlem görüyor.

Gram altın güne alıcılı başladı

Gram altının dünkü kapanışı, önceki kapanışa göre yüzde 3,13 düşüşle 6 bin 40 lira oldu.

Saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 62 liradan işlem gören gram altın, güne alıcılı başladı.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 115 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 295 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,3 artışla 3 bin 735 dolarda seyrediyor.

Ons fiyatı dün geriledi, bugün yükselişte

Altının ons fiyatı dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarındaki şahin mesajların ardından doların değer kazanması ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle yüzde 3,2 gerileyerek 3.714 dolara indi.

Tutanaklarda, enflasyonun yüzde 2 hedefine indirilmesi için ilave faiz artışlarının gerekebileceği belirtildi.

Gerekirse 25 baz puanın üzerinde artış yapılabileceğini bazı üyeler ifade etti.

Altının onsunda dün yaşanan düşüşler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaptığı açıklamaların ardından yerini yükselişlere bıraktı.

Trump'ın, ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sorunsuz olmasını sağlaması gerektiğine yönelik açıklamaları, enflasyonist endişelerin azalabileceğine dair iyimserliği öne çıkardı. Bu durum yeni günde yatırımcıların altına yönelmesini sağladı.

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Altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında, merkez bankalarının altın alımlarının devam edeceğine yönelik öngörüler de yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesinin, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

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