Türkiye'nin ikinci nükleer santrali için Sinop'ta çalışmalar hız kazandı. Santral projesinde Kanada 6, Güney Kore ise 4 reaktörlü model üzerinde dururken, iki ülke teknoloji ve finansman seçeneklerine ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.
Mersin Akkuyu'nun ardından Türkiye'nin ikinci nükleer güç santraline ev sahipliği yapması planlanan Sinop'ta hazırlıklar sürüyor. Kanada ve Güney Kore, santral projesi için farklı reaktör seçenekleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kanada ve Güney Kore, Sinop'taki aynı saha için iki ayrı teknoloji ve kapasite seçeneğini değerlendiriyor.
Kanada, CANDU teknolojisine sahip reaktörlerin Sinop'a uygunluğunu Mayıs 2027'ye kadar belirlemeyi hedefliyor. Güney Kore ise dört reaktörlü santral seçeneği kapsamında teknik incelemelerin yanı sıra finansman modelleri üzerinde de çalışıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kanada'nın gündemindeki altı üniteli projede toplam 4 bin 500 megavat kurulu güç öngörülüyor. Mayıs 2027'de fizibilite çalışmalarının tamamlanması, sahaya özel ön tasarımın ise 2028'in ilk aylarında bitirilmesi planlanıyor.
Güney Kore ile yürütülen iş birliği kapsamında ise 4 adet, 1.400 megavat kapasiteli APR1400 tipi reaktörün kurulması ve işletilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Projenin hayata geçirilmesinde kullanılabilecek finansman modelleri için de görüşmeler yürütülüyor.
ABD, RUSYA VE ÇİN DE NÜKLEER YATIRIMLARDA GÜNDEMDE
Türkiye'nin Trakya'da hayata geçirmeyi planladığı yeni nükleer santraller için ABD, Rusya ve Çin ile temaslar da devam ediyor.
ABD ile yapılan anlaşmalar, büyük ölçekli reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörler alanında ortak çalışmaların geliştirilmesini hedefliyor. Rusya ile görüşmelerde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde edinilen tecrübenin yeni projelere aktarılması öne çıkarken, Çin ile de nükleer santral teknolojisi ve finansman seçenekleri masada bulunuyor.
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