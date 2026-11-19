ABD, RUSYA VE ÇİN DE NÜKLEER YATIRIMLARDA GÜNDEMDE





Türkiye'nin Trakya'da hayata geçirmeyi planladığı yeni nükleer santraller için ABD, Rusya ve Çin ile temaslar da devam ediyor.





ABD ile yapılan anlaşmalar, büyük ölçekli reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörler alanında ortak çalışmaların geliştirilmesini hedefliyor. Rusya ile görüşmelerde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde edinilen tecrübenin yeni projelere aktarılması öne çıkarken, Çin ile de nükleer santral teknolojisi ve finansman seçenekleri masada bulunuyor.