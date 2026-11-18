CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada karar açıklandı.
Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak
Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş’in ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak getirildi.
Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatine karar verdi.
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