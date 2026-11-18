Fon soruşturmasında 21 şirkete TMSF kayyum olarak atandı: Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konuldu

Fon soruşturması kapsamında; MASAK Başkanlığından alınan rapor ve yapılan çalışmalar sonucunda; Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır/taşınmaz/banka/elektronik para kuruluşları/kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına re'sen el konuldu. Öte yandan Yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, 21 şirkete TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verildi.