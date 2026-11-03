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Yeni Parti’nin AİHM hesabı

Yeni Parti’nin AİHM hesabı

Uğur Duyan
04:00, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Parti’nin AİHM hesabı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’den kopuşla kurulan Yeni Parti, sosyal demokrat seçmen üzerinde beklediği konsolidasyonu sağlayamayınca gözünü CHP’ye çevirdi. Yeni Parti, mutlak butlan kararını Yargıtay’ın temyiz sonucunu beklemeden AİHM’e taşıyarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini tasfiye etmenin yollarını arıyor.

CHP’nin 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını AİHM’e taşımaya hazırlanan Yeni Parti’nin girişiminin arkasında siyasi hesaplar da bulunuyor. Sosyal demokrat seçmen tabanını henüz konsolide edemeyen parti yönetimi, CHP’nin marka değerinden yararlanmanın yollarını arıyor. Parti kurmaylarının hesabı, AİHM süreciyle mutlak butlan kararının sonuçlarını tersine çevirerek Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini tasfiye etmek.

CHP’NİN MARKA DEĞERİNE İHTİYAÇ VAR

Yeni Parti’nin stratejisini değerlendiren kaynaklar, Özgür Özel’in seçimlere CHP çatısı altında ya da Yeni Parti’nin yanında yer alan bir CHP ile girmeyi hedeflediğini belirtti. Kaynaklar, Özel’in CHP’nin marka değerini ve seçmen karşılığını kullanmadan sosyal demokrat tabanın tamamının desteğini alamayacağının farkında olduğunu, AİHM başvurusunun da Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etme hedefi taşıdığını kaydetti. Yeni Parti, 27 Ekim’deki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında AİHM başvurusunu gündemine alarak özel bir hukuk ekibi oluşturdu. Parti kurmayları, Yargıtay’ın temyiz sonucunu beklemeden başvurma eğiliminde. Hukuk ekibi, başvurunun parti tüzel kişiliği adına mı yoksa Özgür Özel’in doğrudan mağdur sıfatıyla mı yapılacağını değerlendiriyor. Başvuruda seçmen iradesi ve siyasi örgütlenme hakkının ihlal edildiği savunulacak.

SEÇİM HESABI DA VAR

Yeni Parti, 14-15 Kasım’daki kurultayın ardından seçimlere katılabilmek için gerekli altı aylık süreyi tamamlamayı hedefliyor. Erken seçim ihtimalini de değerlendiren parti yönetimi, mutlak butlan kararının sandık görevlilerinin belirlenmesi ve siyasi temsil üzerindeki olası etkilerini AİHM başvurusuna gerekçe göstermeyi planlıyor. Başvurunun önündeki en önemli engel, iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı. Partinin veya Özel’in doğrudan mağduriyeti kanıtlaması da gerekiyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye’den savunma istenebilecek. Olası bir ihlal kararı, mutlak butlanı kendiliğinden kaldırmayacak.

Başvuru CHP’nin kurultayına engel değil

  • Yeni Parti’nin AİHM’e başvuru hazırlığı, CHP’nin yeni bir kurultay yapmasının önünde hukuki engel oluşturmuyor. Yeni Parti kurmayları da AİHM başvurusunun mutlak butlan kararının kesinleşmesini kendiliğinden durdurmayacağını belirtiyor.

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Başlıklar :siyasetchpyeni parti
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