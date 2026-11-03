Altunizade’de metrobüs çilesi
, Salı04:00, 03/11/2026
Yeni Şafak
Altunizade Metrobüs istasyonu
İstanbul Altunizade Metrobüs istasyonu, dün sabah en yoğun saatlerinden birini yaşadı. M5 Üsküdar-Samandıra Metro aktarmasının bulunduğu istasyon, Anadolu Yakası’nın en kritik ulaşım noktalarından birisi.
Altunizade Metrobüs, haftanın ilk iş gününde adeta kilitlendi. Sabah saat 09.00-09.30 arasında Altunizade Metrobüs durağına gelen yüzlerce İstanbullu, sefer yetersizliği nedeniyle oluşan yoğun kalabalıkta sıkıştı. Durakta adım atacak yer kalmazken, duraktan taşan kalabalık durağa inen merdiven ve köprünün üstünü bile doldurdu. Vatandaşlar metrobüse ulaşabilmek için milim milim ilerleyebildi. Köprüden durağa inip araca binebilmek yaklaşık yarım saati buldu. Durakta mahsur kalan İstanbullular, işine, okuluna, randevusuna geç kaldı. Yığılma nedeniyle internet erişiminde de sorun yaşandı.
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