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Kent Uzlaşısı’nda yollar ayrıldı

Kent Uzlaşısı’nda yollar ayrıldı

04:00, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Kent Uzlaşısı’nda yollar ayrıldı
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CHP listelerinden seçilen 77 DEM Partili belediye meclis üyesi, kendi gruplarını kuruyor. İBB’de 18 üyenin ayrılmasıyla CHP’nin sandalye sayısı 75’e düşerken Cumhur İttifakı 138 üyeyle en büyük blok konumuna gelecek. Yeni tablo, olası başkanlık seçimlerinde siyasi dengeleri değiştirebilir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında kurulan Kent Uzlaşısı’nın belediye meclislerindeki temsil yapısı değişiyor. DEM Parti, Kent Uzlaşısı kapsamında CHP listelerinden seçilen belediye meclis üyelerinin kendi çatısı altında görev yapacağını açıkladı. İstanbul ve Mersin başta olmak üzere beş ilde 77 üyeyi kapsayan kararla birlikte belediye meclislerinde yeni bir siyasi dağılımın önü açıldı. CHP’nin sandalye sayısı azalırken DEM Parti, özellikle İstanbul ve Mersin’de başkanlık, başkanvekilliği seçimleri ve kritik oylamalarda ayrı bir siyasi aktör hâline gelecek.

MECLİS ÜYELERİ TALEP ETTİ

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’nun açıklamasında, kararın Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmelerin ardından alındığı belirtildi. Üyelerin partiye katılma yönündeki taleplerinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından uygun görüldüğü bildirildi. Böylece 2024 yerel seçimlerinde ortak listeler üzerinden kurulan siyasi iş birliği, belediye meclislerinde yeni bir temsil düzenine taşınmış olacak.

İSTANBUL VE MERSİN’DE GRUP

Karar kapsamında DEM Parti’nin İstanbul’da 48, Mersin’de 24, Aydın’da 3, Kocaeli ve Manisa’da ise birer belediye meclis üyesiyle temsil edilmesi öngörülüyor. İstanbul’daki 48 üyeden 18’inin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde görev yaptığı belirtilirken, İstanbul ve Mersin büyükşehir belediye meclislerinde parti gruplarının oluşturulması bekleniyor. Beş ildeki toplam 77 üyenin CHP gruplarından ayrılması, belediye meclislerindeki sandalye dağılımını ve partilerin oy gücünü değiştirecek.

İBB’DE DENGELER DEĞİŞTİ

İBB Meclisi’nde daha önce CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen üyelerin ardından, şimdi de 18 üye DEM Parti çatısı altında grup kuracak. Kent Uzlaşısı kapsamında CHP listelerinden seçilen bu üyelerin ayrılmasıyla CHP’nin İBB Meclisi’ndeki sandalye sayısı 93’ten 75’e gerileyecek. DEM Parti ise 18 üyeyle mecliste ayrı bir siyasi grup olarak temsil edilecek.

İŞ BİRLİKLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Paylaşılan son dağılıma göre İBB Meclisi’nde AK Parti’nin 130, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 sandalyesi bulunuyor. Böylece toplam 138 sandalyeye sahip Cumhur İttifakı, 120 üyeli Yeni Parti’nin önünde en büyük blok konumunda yer alıyor. Ancak bu sayı tek başına meclisin salt çoğunluğunu oluşturmuyor. DEM Parti’nin 18 üyeyle ayrı hareket etmesi, kritik oylamalarda partiler arasındaki oy dengelerini daha önemli hâle getirecek. Belediye başkanlığı makamının hukuken boşalması durumunda yapılacak olası başkan seçiminde iş birlikleri ve diğer üyelerin tercihleri belirleyici olacak.

BAŞKANLIK HESABI DEĞİŞEBİLİR

Belediye meclislerindeki yeni dağılım, olası başkan ve başkanvekilliği seçimlerini de gündeme taşıdı. Belediye başkanının görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması gibi durumlarda meclis tarafından yapılacak başkanvekilliği seçimlerinde üyelerin siyasi tercihleri belirleyici olabiliyor. DEM Parti’nin ayrı bir siyasi grup olarak hareket etmesi, özellikle CHP’nin çoğunluğu tek başına sağlayamadığı meclislerde yeni ittifak ve oy hesaplarını gündeme getirebilir.

MERSİN’DE DÖRT İLÇEDE YENİ TABLO

Değişimin bir diğer önemli adresi Mersin olacak. Kent Uzlaşısı kapsamında CHP listelerinden seçilen 24 belediye meclis üyesinin DEM Parti çatısı altında hareket etmesi bekleniyor. Söz konusu üyeler Toroslar, Tarsus, Yenişehir ve Mezitli belediye meclislerinde görev yapıyor. Bu geçişle birlikte dört ilçede parti gruplarının sandalye dağılımı ve meclis içindeki siyasi dengeler yeniden şekillenecek. DEM Partili üyelerin kendi gruplarını oluşturması, ilçelerde yapılacak kritik oylamalar ile olası başkan ve başkanvekilliği seçimlerinde yeni bir tablo ortaya çıkaracak. Özellikle belediye meclislerinde çoğunluğun tek bir partide bulunmadığı durumlarda DEM Parti’nin tutumu, alınacak kararlar ve kurulabilecek siyasi iş birlikleri açısından önem taşıyacak.

DEM’DEN ORTAKLIĞA DEVAM AÇIKLAMASI

DEM Parti, üyelerin CHP grubundan ayrılmasına rağmen Kent Uzlaşısı kapsamında kurulan ilişkilerin devam edeceğini açıkladı. Parti, Kent Uzlaşısı’nın farklı toplumsal ve siyasi kesimlerin ortak kent yönetimi hedefiyle oluşturulduğunu savundu. İstanbul ve Mersin halkına karşı sorumlulukların sürdüğü belirtilen açıklamada, ortak hukuk ve sandıkta ortaya çıkan iradenin bağlayıcı olmaya devam edeceği vurgulandı.


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Başlıklar :CHPİBBkent uzlaşısı
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