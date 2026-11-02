Yeni Parti'yi fezleke korkusu sardı
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki “kara para” soruşturması, Yeni Parti'deki dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmasını yeniden alevlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, özel bir TV kanalında Sarıgül hakkındaki iddiaların doğrulanması halinde kendisini savunamayacaklarını belirtirken, soruşturmanın diğer milletvekillerinin dokunulmazlıklarının topluca kaldırılması için gerekçe hâline getirilebileceğini savundu. Özel'in açıklamalarının ardından Sarıgül'ün istifa etmesi dikkat çekti.
SİYASİ MESAFE HAMLESİ
Hakkındaki iddiaların gündeme gelmesiyle önce parti üyeliği askıya alınan Sarıgül, daha sonra istifa ederek partiyle ilişiğini kesti. Bu adım, Yeni Parti'de fezlekesi bulunan milletvekillerine yönelik olası bir dokunulmazlık tartışmasına karşı önlem almaya yönelik bir "siyasi mesafe koyma" hamlesi olarak değerlendirildi. Sarıgül hakkında mevcut suçlamalar nedeniyle fezleke bulunmazken, önceki yasama yıllarından kalan iki fezlekesi Karma Komisyon’da bekliyor.
ÖZEL'İN DOSYASI KOMİSYONDA
Dokunulmazlık tartışmasının Meclis'teki diğer ayağında Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağustos'ta iki isim hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep eden fezlekeler hazırladı.
CHP'NİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK
Dokunulmazlık tartışmasında CHP'nin tutumu da önem taşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fezlekelerin Meclis'e gelmesi hâlinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceklerini açıklamıştı. Özel, bu yaklaşımı da eleştirerek geçmişte HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla başlayan süreci hatırlattı. Özel, benzer bir yöntemin Yeni Partililer için de uygulanabileceğini savundu.
MECLİS'TE 145 VEKİLE AİT 1096 DOSYA
Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da 145 milletvekiline ait 1096 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Dosyaların önemli bir bölümü CHP ve DEM Parti milletvekillerine ilişkin. Yeni Parti'ye ilişkin fezlekeler de dokunulmazlık tartışmasının siyasi boyutunu artırıyor.