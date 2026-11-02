Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Yeni Parti'yi fezleke korkusu sardı

Yeni Parti'yi fezleke korkusu sardı

Uğur Duyan
04:00, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yeni Parti'yi fezleke korkusu sardı
Dokunulmazlık tartışmasının Meclis'teki diğer ayağında Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler bulunuyor.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki “kara para” soruşturması, Yeni Parti'deki dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmasını yeniden alevlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, özel bir TV kanalında Sarıgül hakkındaki iddiaların doğrulanması halinde kendisini savunamayacaklarını belirtirken, soruşturmanın diğer milletvekillerinin dokunulmazlıklarının topluca kaldırılması için gerekçe hâline getirilebileceğini savundu. Özel'in açıklamalarının ardından Sarıgül'ün istifa etmesi dikkat çekti.

SİYASİ MESAFE HAMLESİ

Hakkındaki iddiaların gündeme gelmesiyle önce parti üyeliği askıya alınan Sarıgül, daha sonra istifa ederek partiyle ilişiğini kesti. Bu adım, Yeni Parti'de fezlekesi bulunan milletvekillerine yönelik olası bir dokunulmazlık tartışmasına karşı önlem almaya yönelik bir "siyasi mesafe koyma" hamlesi olarak değerlendirildi. Sarıgül hakkında mevcut suçlamalar nedeniyle fezleke bulunmazken, önceki yasama yıllarından kalan iki fezlekesi Karma Komisyon’da bekliyor.

ÖZEL'İN DOSYASI KOMİSYONDA

Dokunulmazlık tartışmasının Meclis'teki diğer ayağında Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağustos'ta iki isim hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep eden fezlekeler hazırladı.

CHP'NİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Dokunulmazlık tartışmasında CHP'nin tutumu da önem taşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fezlekelerin Meclis'e gelmesi hâlinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceklerini açıklamıştı. Özel, bu yaklaşımı da eleştirerek geçmişte HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla başlayan süreci hatırlattı. Özel, benzer bir yöntemin Yeni Partililer için de uygulanabileceğini savundu.

MECLİS'TE 145 VEKİLE AİT 1096 DOSYA

Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da 145 milletvekiline ait 1096 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Dosyaların önemli bir bölümü CHP ve DEM Parti milletvekillerine ilişkin. Yeni Parti'ye ilişkin fezlekeler de dokunulmazlık tartışmasının siyasi boyutunu artırıyor.


Emir Sarıgül'den çarpıcı itiraf: Sarıgül’den Özgür Özel’e 350 bin dolar iddiası
Gündem
Emir Sarıgül'den çarpıcı itiraf: Sarıgül’den Özgür Özel’e 350 bin dolar iddiası
Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti
Gündem
Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti
Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: İşte istifa dilekçesinde yer alan ifadeler
Gündem
Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: İşte istifa dilekçesinde yer alan ifadeler
Sarıgül soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı
Gündem
Sarıgül soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı
Özgür Özel 'İBB sorusuna' küplere bindi: Yakacağım kendimi
Gündem
Özgür Özel 'İBB sorusuna' küplere bindi: Yakacağım kendimi

Başlıklar :Özgür ÖzelYeni PartiSarıgül
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026