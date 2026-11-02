Erdoğan Güney Kore’deyken Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:46, 02/11/2026, Pazartesi
AA
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönüşüne kadar görevi üstlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Güney Kore ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek. Yılmaz’ın vekalet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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