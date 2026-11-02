Erdoğan Güney Kore’deyken Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara'dan küresel sahneye sürpriz isim: Bakan Fidan'dan 'Cumhurbaşkanımızın çok güvendiği isim' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı mektupla Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için resmî adayı olarak gösterildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tecrübeli bir diplomat olarak nitelendirdiği Sinirlioğlu’nun Erdoğan’ın güvendiği ve desteklediği bir isim olduğunu vurgulayarak adaylığın BM’deki tıkanıklığı aşmaya yönelik diplomatik bir katkı taşıdığını belirtti.