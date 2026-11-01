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Son ankette bomba sonuç: Sandık öncesi muhalefete soğuk duş

Son ankette bomba sonuç: Sandık öncesi muhalefete soğuk duş

15:10, 01/11/2026, Pazar
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Son ankette bomba sonuç: Sandık öncesi muhalefete soğuk duş
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Siyasette hareketli günler sürerken, yeni bir anket seçmenin muhalefete olan güvenini gözler önüne serdi. Ekim 2026 anketine göre, seçmenin yüzde 56'sı muhalefet partilerinin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünürken; "Yönetebilir" diyenlerin oranı yüzde 34,5'te kaldı.

Türkiye siyasetinde gündem yoğunluğunu koruyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar hız kazanırken, hukuki soruşturmalar ve siyasi gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

Siyasi hareketliliğin gölgesinde seçmenin eğilimleri de araştırılıyor. Muhalefet cephesinde yaşanan güç mücadelesinin sandığa nasıl yansıdığına ilişkin veriler ise dikkat çekici bir tabloyu ortaya koyuyor. Sonuçlar, muhalefet seçmeninin ortak bir görüş etrafında buluşamadığını gösteriyor.

'Muhalefet ülkeyi yönetebilir mi?'

Asal araştırmanın Ekim 2026'da yayınlandığı ankette 2 bin kişiye
"Sizce muhalefet partileri Türkiye'yi yönetebilir mi?"
sorusu yöneltildi.

Verilen yanıtlarda ezici bir üstünlük sağlanırken Türk milleti, sandık öncesi muhalefete kapıları kapattı.

Güven çok düşük

Toplam 2 bin kişinin düşüncesinin alındığı ankette
"Evet, yönetebilir"
 yanıtı yüzde 34,5 oy aldı.
Buna karşın
"Hayır yönetemez"
 yanıtını yüzde 56'lık bir orana sahip olurken
"Fikrim yok"
diyenlerin oranı ise yüzde 9,5 çıktı.

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Başlıklar :anketasal araştırmaseçim
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