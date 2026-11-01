Son ankette bomba sonuç: Sandık öncesi muhalefete soğuk duş

Dışişleri Bakanı Fidan'dan G20 sonrası önemli mesajlar: Beş yıllık savaş artık taşınamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Bu savaş başlayalı yaklaşık 5 yıl olmuş. Artık bu savaş taşınamaz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna, büyük bir fedakarlıkta bulunarak bir anlaşmaya varmak zorundalar" dedi. ABD-İran krizine ilişkin açıklama yapan Bakan Fidan, "Hemen hemen masa etrafındaki tüm ülkeler yeniden bir çatışmanın olmaması ve diplomasiye sürekli şans verilmesi konusunda hemfikir olmuş durumdalar" ifadelerini kullandı.