Rubio: Türkiye’nin teklifini değerlendiriyoruz
04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Hakan Fidan, Marco Rubio.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uluslararası toplumun Karadeniz'de tahıl sevkiyatına ilişkin kısmi bir ateşkes sağlanmasına yönelik ilgisinin arttığını belirterek, Türkiye'nin teklifini değerlendirdiklerini söyledi.
Türkiye’nin bu konuda daha önce de ‘istikrarlı bir çaba gösterdiğini’ dile getiren Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir" ifadelerini kullandı. Rubio, teklifin içeriğine ilişkin bir detay paylaşmadı.
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Başlıklar :Marco RubioPolitikaDiplomasi