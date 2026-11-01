Rubio: Türkiye’nin teklifini değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü: Barış için her türlü gayrete hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi. Erdoğan, "Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.