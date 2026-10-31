Sağlık Bakanı Memişoğlu gençlere seslendi: Fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gençlere yenilikçi fikirler geliştirme çağrısında bulunarak "İcat çıkartma başımıza" anlayışının geride kaldığını söyledi. Memişoğlu, "Bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğinde Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile gençlerin sorularını yanıtladı.
"TÜSEB'den robotik cerrahi cihazı için çağrıya çıkacağız"
Bakanlık olarak, sağlık alanında bilişim ve robotik cerrahi teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Memişoğlu, TÜSEB aracılığıyla bilişim altyapısını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Türkiye'nin e-Nabız'la 2015 yılından beri sağlık verilerini tamamen elektronik sistem altyapısıyla topladığını belirten Bakan Memişoğlu, bu verileri işleyerek, yapay zekayı sağlık alanında dünyada en iyi kullanan ülkelerden biri olmak için çalışacaklarını ifade etti.
Robotik cerrahi cihazlarının yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik planlarını paylaşan Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim"
Bu teknolojiyi sağlık alanında kullanan kuruluşlara işbirliği çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bizim yeteneğimiz var, insanımız var. Biz bu robotik cerrahi cihazını hem yazılımıyla hem de bütün teknolojisiyle Türkiye'de üreteceğiz. Biz bunu yapabiliyoruz, yapacağız diyoruz. Bu sizin, TEKNOFEST gençliğinin, Selçuk Hocamın rol modelliğinin neticesidir, esasında." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Memişoğlu, geçmişte bilimsel yayınlara ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini, bugün ise gençlerin bilgiye kolaylıkla erişebildiğini belirterek "Onun için siz bizden daha iyi olacaksınız, bizden daha iyi olacağınıza eminim. Biz de diyoruz ki bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın." diye konuştu.
Bakan Memişoğlu, genç araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜSEB bünyesinde Genç TÜSEB yapılanmasını oluşturduklarına işaret ederek çok sayıda gencin bu yapıya katıldığını belirtti.
Bakan Memişoğlu, gençlere yönelik teşvik çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.