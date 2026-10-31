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Sağlık Bakanı Memişoğlu gençlere seslendi: Fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın!

Sağlık Bakanı Memişoğlu gençlere seslendi: Fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın!

18:41, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 18:47, 31/10/2026, Cumartesi
AA
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Sağlık Bakanı Memişoğlu gençlere seslendi: Fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın!
Sağlık Bakanı Memişoğlu 12'nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda gençlerle buluştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gençlere yenilikçi fikirler geliştirme çağrısında bulunarak "İcat çıkartma başımıza" anlayışının geride kaldığını söyledi. Memişoğlu, "Bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğinde Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile gençlerin sorularını yanıtladı.

Memişoğlu, etkinlikte idealist olmanın önemine işaret ederek
"İdealizm mutluluktur esasında. Çünkü ideal insan hedefi olan insandır. Neden yaşadığını bilir. İdealizm, adanmışlıkla beraber mutluluğun kaynağıdır. Ben her zaman bunu ifade ediyorum. İnsanların idealist olması lazım."
 diye konuştu.
Gençlere iyilik medeniyetinin temsilcileri olduklarını hatırlatan Bakan Memişoğlu,
"Eğer kötülük hakimse bunun kabahati kötülükte değildir, iyiliğin kuvvetli ve güçlü olmamasındandır. Onun için bir olacağız, sarılacağız, üreteceğiz, güçlü olacağız ki kötülük, kötülüğünü yapamasın."
 değerlendirmesini yaptı.

"TÜSEB'den robotik cerrahi cihazı için çağrıya çıkacağız"

Memişoğlu, gençlere tavsiyelerde bulunarak
"Hata yapmanız lazım. Hata yapabilirsiniz. İki kere aynı hatayı yapmayın. Çünkü iki kere aynı hatayı yaptıktan sonra pişman olursunuz. Ben iki kere aynı hatayı yapmamaya çalıştım."
 ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak, sağlık alanında bilişim ve robotik cerrahi teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Memişoğlu, TÜSEB aracılığıyla bilişim altyapısını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin e-Nabız'la 2015 yılından beri sağlık verilerini tamamen elektronik sistem altyapısıyla topladığını belirten Bakan Memişoğlu, bu verileri işleyerek, yapay zekayı sağlık alanında dünyada en iyi kullanan ülkelerden biri olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Robotik cerrahi cihazlarının yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik planlarını paylaşan Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"En geç 2027'nin başında TÜSEB'den robotik cerrahi cihazı için çağrıya çıkacağız. Dünyaya 'Gelin beraber üretelim bunu' diyeceğiz."

"Bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim"

Bu teknolojiyi sağlık alanında kullanan kuruluşlara işbirliği çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bizim yeteneğimiz var, insanımız var. Biz bu robotik cerrahi cihazını hem yazılımıyla hem de bütün teknolojisiyle Türkiye'de üreteceğiz. Biz bunu yapabiliyoruz, yapacağız diyoruz. Bu sizin, TEKNOFEST gençliğinin, Selçuk Hocamın rol modelliğinin neticesidir, esasında." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Memişoğlu, TEKNOFEST'te robotik cerrahi ve bilişim alanlarında yetişen gençlerin kendileri için önemli bir enerji kaynağı olduğunu vurguladı. Gençleri yenilikçi fikirler geliştirmeye davet eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "icat çıkartma başımıza" anlayışının geride kaldığını belirtti.
Fikirlerin ürünlere dönüştürülebilmesi için Üreten Sağlık Portalı'nı oluşturduklarını anlatan Bakan Memişoğlu,
"Girdiğiniz zaman fikrinizi söyleyeceksiniz. Biz o fikrin patentini direkt size vereceğiz."
 dedi.
Gençlerin bilgiye erişim imkanlarının önceki kuşaklara göre çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Sizin fikriniz, sizin zihniniz bizden çok daha iyi olacak. Çünkü siz daha çok öğreniyorsunuz, daha çok bilgiye sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, geçmişte bilimsel yayınlara ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini, bugün ise gençlerin bilgiye kolaylıkla erişebildiğini belirterek "Onun için siz bizden daha iyi olacaksınız, bizden daha iyi olacağınıza eminim. Biz de diyoruz ki bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, genç araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜSEB bünyesinde Genç TÜSEB yapılanmasını oluşturduklarına işaret ederek çok sayıda gencin bu yapıya katıldığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, gençlere yönelik teşvik çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.


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Başlıklar :Kemal MemişoğluTÜSEBSağlık Bakanıİcat
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