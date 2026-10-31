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Ortak üretim dönemi

Ortak üretim dönemi

04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ortak üretim dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerinin ekonomik bütünleşmesinin öncelikli hedef olduğunu belirterek Türk Yatırım Fonu’nun daha etkin kullanılacağını açıkladı. Savunma sanayiinde yerli ve millî teknolojiler geliştirilecek, ortak üretim kapasitesi artırılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13. Zirvesi dolayısıyla kaleme aldığı makalede ekonomik bütünleşme, savunma sanayiinde ortak üretim ve kültürel iş birliğine yönelik hedefleri anlattı. “Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye” başlıklı makale, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkmenistan ve Macaristan’ın önde gelen medya kuruluşlarında aynı gün yayımlandı. Erdoğan, dünyada yaşanan değişime işaret ederek “Uluslararası sistemin adalet ve güveni tesis etmekte zorlandığı, savaşların ve krizlerin geniş coğrafyaları etkilediği bir dönemde Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret haline gelmiştir” mesajını verdi.

TÜRK YATIRIM FONU DAHA ETKİN KULLANILACAK

Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesinin önceliklerin başında geldiğini belirten Erdoğan, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yeniden şekillendiğine dikkat çekti. Türk coğrafyasının küresel ulaştırma ve lojistik ağlarının önemli merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, demir yolları, limanlar, kara yolu bağlantıları ve gümrük sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde geliştirildiğini kaydetti. Erdoğan, “Türk Yatırım Fonu'nu daha etkin kullanacak, ülkelerimiz arasındaki ticaretin önündeki engelleri el birliğiyle aşacak, üretim ve yatırımda birbirimizin gücüne güç katacağız” dedi. Enerji kaynakları, yenilenebilir enerji potansiyeli ve iletişim altyapılarının da ortak hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TECRÜBELER BİR ARAYA GETİRİLECEK

Ekonomik dayanışmanın güvenlik alanında da sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, terörizm, sınır aşan suçlar, siber tehditler ve doğal afetlere karşı ülkelerin imkânlarını birleştirerek ortak hareket etme kabiliyetlerinin geliştirileceğini bildirdi. Savunma sanayiinde tecrübelerin bir araya getirileceğini vurgulayan Erdoğan, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilerek müşterek üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.

ORTAK TÜRK ALFABESİNE VURGU

Ortak Türk Alfabesi konusunda ortaya konulan iradeyi tarihî bir adım olarak nitelendiren Erdoğan, kültürel yakınlaşmanın eğitim, bilim, yayıncılık ve dijital teknolojiler alanındaki iş birlikleriyle güçlendirileceğini belirtti. Gençlerin kardeş ülkelerde eğitim almalarının teşvik edileceğini, üniversiteler ve bilim insanları arasındaki ilişkilerin geliştirileceğini kaydeden Erdoğan, Türk dillerinin yapay zekâ çağında hak ettiği yeri almasının sağlanacağını vurguladı.

KKTC’NİN ULUSLARARASI STATÜSÜ

Makalesinde Kıbrıs Türk halkının haklarına da geniş yer veren Erdoğan, KKTC’nin TDT’deki gözlemci statüsünün sağladığı imkânların geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Erdoğan, “Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı haksız izolasyonların sona erdirilmesi, egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin kabulü yönündeki kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz” dedi. Türk dünyasının birliğinin her ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına ve millî iradesine duyulan saygıya dayandığını vurgulayan Erdoğan, “21’inci yüzyılın ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :recep tayyip erdoğanpolitikadiplomasi
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