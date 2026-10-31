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AB ile TIR krizi

AB ile TIR krizi

Rabia Şenol
04:00, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:01, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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AB ile TIR krizi
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Schengen Bölgesi’nde uygulanan 90 günlük kalış sınırı, Türk Tır şoförlerini sınır kapılarında mahsur bırakırken Avrupa ile karayolu ticaretini durma noktasına getirdi. Binlerce tır geçiş için beklerken bazı sürücüler gözaltına alınıp sınır dışı ediliyor. UND Başkanı Şerafettin Aras, “Biz ayrıcalık istemiyoruz. Profesyonel sürücülere mesleklerine uygun kalış süreleri tanımlansın” dedi. Tır şoförü Mensur Diyanat ise “Biz bu işten geçiniyoruz. Şimdi Avrupa’da deport edilen tır şoförleri işsiz kalacak” sözleriyle yaşanan mağduriyeti anlattı.

Avrupa Birliği’nin Schengen Bölgesi için uyguladığı 180 gün içerisinde en fazla 90 gün kalış kuralı nakliye krizine dönüştü. Sınır kapıları, yükleme ve boşaltma sürelerinin her geçen gün uzaması nedeniyle 90 gün sınırı aşan binlerce tırcı, Avrupa’nın dört bir yanında cezai işlemlerle karşı karşıya kalıyor. Her gün yaklaşık 2 bin tırın Avrupa’ya çıkış yaptığı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında 5 binden fazla tır giriş yapmak için bekliyor. Dün itibariyle 300’ün üzerinde tırın Bulgaristan’a girişine izin verilmedi. Polonya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Türk tır şoförleri polisler tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınarak deport ediliyor. Avrupa’nın farklı noktalarındaki tampon bölgelerde ise çok sayıda tır mahsur kaldı. Yaşanan sorunlara karşı sınır kapılarında eylem yapan tır şoförleri ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, mağduriyetlerini ve çözüm taleplerini anlattı.

TIR ŞOFÖRLERİ TURİST DEĞİLDİR

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, “Uluslararası yük taşıyan sürücülere turistlerle aynı kalış süresi sınırı uygulanamaz. Bizim sürücümüz Avrupa’ya tatil yapmaya gitmiyor. Fabrikaların üretimde kullandığı malzemeyi, marketlerin raflarına ulaşacak ürünleri, üreticilerin siparişlerini taşıyor. Teslimatını yapıp ülkesine dönüyor, ardından yeni bir yükle yeniden yola çıkıyor. Çünkü işi bu, mesleği bu” dedi. Yaşanan uygulamanın Avrupa ile Türkiye arasındaki ticareti de olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Aras, Avrupa Komisyonu verilerine göre 2025 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mal ticaretinin 217,6 milyar avroya ulaştığını söyledi. Türkiye’nin AB’den 114,3 milyar avroluk mal aldığını, AB’ye ise 103,3 milyar avroluk mal sattığını belirten Aras, “Sürücülerimizin yolunu kestiğinizde, kendi ürünlerinizi müşterisine ulaştıran taşımacılığı da durduruyorsunuz. Kendi üreticinizin, kendi ihracatçınızın da önüne engel koyuyorsunuz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Kalıcı düzenleme yapılıncaya kadar da sürücülerin sınır kapılarında geri çevrilmesini ve yüklerin durmasını önleyecek acil kolaylıkları sağlayın. Profesyonel sürücülere mesleklerine uygun kalış süreleri tanımlansın” çağrısı yaptı.

DEPORT EDİLEN TIR ŞOFÖRLERİ İŞSİZ KALACAK

Avrupa’ya yapılan bir seferin gidiş-dönüş süresinin, dinlenme ve yükleme-boşaltma süreleriyle birlikte minimum 15 günü bulduğunu ifade eden tır şoförü Mensur Diyanat, “Her seferde 90 günlük kalış süremizden 15 gün eksiliyor. Birkaç sefer yaptıktan sonra oturum süremiz doluyor ve Bulgaristan sınırından geri çevriliyoruz. Sonrasında vize randevusu almak istediğimizde ise randevu bulamıyoruz ve 6 ay işsiz kalıyoruz. Biz turist değiliz taşımacılık yapıyoruz. Diğer ülkenin tır şoförleri kolaylıkla taşımacılık yaparken Türk tır şoförleri hep sıkıntıyla karşılaşıyor. Şimdi Avrupa’da polisler tarafından pasaportuna deport yiyen tır şoförleri işsiz kalacak” dedi.

ÖZEL VİZE YA DA HİZMET PASAPORTU İSTİYORUZ

Yaklaşık altı gündür sınır kapılarında bekleyen ve sadece Kapıkule’de 2 binin üzerinde tır bulunduğunu söyleyen tır şoförü Murat Haliloğlu, “Avrupa ülkelerinde uygulanan 90 günlük oturum kısıtlaması, ticari taşımacılık yapan biz şoförlerin işini sürdürmesini zorlaştırıyor. Biz Avrupa’ya turist olarak gitmiyoruz. Gıda, ilaç, tekstil ve otomotiv parçaları gibi birçok ürünü taşıyarak ülkeler arasındaki ticaretin devam etmesini sağlıyoruz. Ancak Türk plakalı araçlar geri çevriliyor, taşıdığımız ürünler sınır kapılarında bekliyor. Bu durum biz tır şoförlerini mağdur ederken aynı zamanda hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın ticari akışını olumsuz etkiliyor. Ticari taşımacılık yapan ve sigortaları Türkiye’de yatırılan tır şoförlerine özel bir vize veya hizmet pasaportu uygulaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :TIRAvrupa Birliğideportavrupaticaret
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