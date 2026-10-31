G20 fotoğraf kriziyle başladı

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, "fotoğraf kriziyle" başladı. Bu yılki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bakanlar, geleneksel aile fotoğrafı çekimini atlayarak doğrudan açılış konuşmalarının yapılacağı salona geçti. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, bazı Avrupalı diplomatların Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile aynı karede görünmek istememesi üzerine ABD'nin geleneksel aile fotoğrafı çekimini iptal ettiğini aktardı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Avrupalı ortaklarımızın Lavrov ile birlikte göründüğü bir aile fotoğrafı olmayacak, çünkü dün söylediğim şeyler hala geçerli: Rusya ile normal bir ilişki söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Avrupa'ya Dilinizi tutun uyarısı

ABD yönetimi, Rusya’ya yönelik sert açıklamalarından rahatsız olduğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine söylemlerini yumuşatma çağrısı yaptı. Pentagon'un özellikle Litvanya, Letonya ve Estonya’dan Rusya tehdidine ilişkin açıklamalarını azaltmalarını istediği bildirildi. Washington, Moskova’nın köşeye sıkıştığı ve giderek çaresizleştiği yönündeki Avrupalı değerlendirmelerin kıta güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor. ABD’nin uyarısı, Ukrayna savaşını müzakere yoluyla bitirmek için yeni girişim başlattığı döneme denk geldi.

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