Çin Komünist Partisi'nde büyük ihraç
04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping dönemindeki tasfiyelerin boyutunu gözler önüne seren ve benzeri görülmemiş sayıda boş sandalyenin dikkat çektiği önemli bir siyasi toplantıyı tamamlarken, Çin Komünist Partisi’nden (ÇKP) ihraç edilen yetkililerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Beşinci Genel Kurul'da (Beşinci Plenum), rekor sayıda, 33 üye partiden ihraç edildi. Bu toplantı yılda bir kez gerçekleştiriliyor. ÇKP Merkez Komitesi’nin asil ve yedek üyelerinden yalnızca 279’u bu haftaki toplantıya katıldı. Oysa 2022 yılında açıklanan ilk listede toplam 376 üye bulunuyordu.
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Başlıklar :ÇinÇin Komünist Partisipolitika