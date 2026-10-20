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Putin'den üçlü masa teklifi

Putin'den üçlü masa teklifi

04:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Putin'den üçlü masa teklifi
Vladimir Putin, Donald Trump, Şi Cinping.

Rusya lideri Putin'den, Ukrayna savaşını sona erdirmek ve diğer uluslararası krizleri çözmek amacıyla üçlü masa teklifi geldi. Putin kasım ayında Çin'de Trump ve Şi Cinping ile görüşmeyi planlıyor. Trump'ın teklife olumlu baktığı belirtildi.

Rus lider Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla üçlü bir zirve yapılmasını teklif ettiği öne sürüldü. Putin'in, kasım ayında düzenlenmesini planladığı görüşmede Rusya'nın çıkarlarını dikkate alan bir barış anlaşmasını müzakere etmeyi amaçladığı ifade edildi. Haberde, Putin'in Trump ile 9 Ekim'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde konuyu gündeme getirdiği öne sürüldü. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da WSJ'ye yaptığı açıklamada, olası bir toplantıya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü doğrularken henüz net bir durum olmadığını kaydetti. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere göre Kremlin, görüşmenin 18-19 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İş birliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmesini önerdi. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce benzer bir teklifte bulunmuştu.

TRUMP FİKRE OLUMLU

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump’ın zirveye henüz onay vermediğini ancak savaşı sona erdirme yönündeki vaadi düşünüldüğünde bu fikre açık olabileceğini söyledi. Başka kaynaklar da Rus yetkililerin öneriyi diplomatik kanallar aracılığıyla Pekin'e ilettiğini, Çin tarafının da Trump'ın bunu kabul etmesi halinde toplantıya itiraz etmeyeceğinin sinyalini verdiğini belirtti. Haberde, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği, Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin ise yorum talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.

NÜKLEER MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Trump, 15 Ekim’de Newsmax’e verdiği röportajda, “Mümkünse nükleer silahsızlanmayı çok isterim. Rusya ile bu konuda görüşüyoruz. Ayrıca Çin ile de nükleer silahsızlanmayı görüşüyoruz” açıklamasını yapmıştı. Çin lideri Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna iki liderle de görüşmeler yürüttü cevabını vermiş ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

ZELENSKİ'Yİ SUÇLADI

Öte yandan, Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin sürdüğünü vurgulayan Trump, “Rusya konusundaki kararım çok basit. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış müzakerelerini yürütüyorum ve aptalca bir şekilde Rusya'yı müzakere masasından uzaklaştıracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Büyük bir ilerleme kaydediliyor ve buna mevcut rehine müzakereleri de dahil” ifadelerini kullandı. Trump, Zelenski'nin savaşı bitirmek istemediğini belirterek, Ukrayna'nın Rus dizel rafinerilerini hedef alarak küresel piyasalara zarar verdiğini kaydetti.


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Başlıklar :diplomasirusyaabdçin
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