Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
ABD ve AB arasındaki çatlak büyüyor

ABD ve AB arasındaki çatlak büyüyor

04:00, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
ABD ve AB arasındaki çatlak büyüyor
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin onayladığı Rusya'ya yaptırımları içeren "Graham Tasarısının" yürürlüğe girmesine iki gün kala Rusya'ya yaptırımları kaldıran bir kararname imzaladı.

Son dönemde Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Kiev’e rağmen Rusya ile müzakereleri yoğunlaştıran ABD Başkanı Donald Trump, dün yeni bir adım atarak Avrupa Birliği ile arasındaki çatlağı büyüttü. Trump, geçtiğimiz ay eski Senatör Lindsey Graham anısına İran ve Rusya’ya karşı hazırlanan ve Kongre tarafından kabul eden yaptırımların Rusya kısmını yürürlüğe girmeden yayınladığı bir kararnameyle kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameye imza attı. Kararname, ağustos ayında ölen Senatör Lindsey Graham adına Kongre'ye sunulan ve İran ile Rusya’ya karşı ek yaptırımlar öngören tasarının Rusya’ya yaptırım kısmının uygulanmayacağı anlamına geliyor. Trump, kararnameyle Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısının yürürlüğe girmesine iki gün kala söz konusu yaptırımların önünü kesen bir adım attı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sorumlusu Kaja Kallas, kararın ardından AB ülkelerine Rusya’ya karşı yaptırımları artırma çağrısı yaparken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de “Avrupa, Rusya’ya yaptırımlar konusunda kendi adımlarını atmaya devam edecektir” derken savaşın sonlanması için AB ile de çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ULUSAL ÇIKARLAR ÖNCELİKLİ

Kararnameye ilişkin Beyaz Saray tarafından dün yayınlanan açıklamada, Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasının temel sebebinin “ulusal çıkarların korunması” olduğuna vurgu yapıldı. Trump, 18 Eylül'de Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı. 9 Ekim'de de küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu. Trump'ın bu açıklaması, ABD Kongresi'nin Başkana Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

KONGRE TERS KÖŞE

Kararnamenin “Graham yaptırımları” olarak bilinen ve ABD Kongresi’nin onayından geçen Rusya ile İran’ı hedef alan yaptırımların yürürlüğe girmesinden iki önce yayınlanması, Kongre’nin ters köşe olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Eylül ayı ortasında düzenlenen BM 81. Genel Kurulu kapsamında Rus heyetini kabul eden ve öncesinde Ukrayna savaşının sona ermesi için Moskova’ya Witkoff ve Kushner’i gönderen Trump’ın kararname için bu kadar beklemesinin sebebinin de itirazları etkisizleştirmek olduğu belirtiliyor.

AB: SAVAŞ BİTMEDEN YAPTIRIM KALKMAZ

Trump’ın Rusya’ya yaptırımları kaldırdığı kararnamenin yayınlanması, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi ile eş zamanlı geldi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte Brüksel’de bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının Ukrayna’daki savaş sona ermeden kaldırılmayacağını” söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya'nın savaşı sona erdirmeye, ateşkese veya barış sürecine katılmaya istekli olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirterek, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi. “Savaş bitsin istiyorsak saldırganlığımızı artırmalıyız” diyen Kallas, “Bunu elbette dostlarımızla birlikte yapmak isterdik” ifadeleriyle ABD’ye rağmen yaptırımları sürdürecekleri mesajını verdi.

ZELENSKİ: İKİ TARAFLA DA ÇALIŞACAĞIZ

AB Liderler Zirvesi için Brüksel’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise burada gerçekleştirdiği basın toplantısında, savaşın sona ermesi için hem ABD hem de AB’nin çabalarını artırmasını istedi.

Putin: Ukrayna’da ilerliyoruz

  • Ukrayna’da Şubat 2022’den beri işgal harekatını sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rus Ordusunun Birleşik Kuvvetler Grubu’na yaptığı ziyarette savaşın gidişatına ilişkin bilgi verdi. Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk kenti ve ona bağlı tüm bölgeleri kontrol ettiklerini belirten Putin, Donetsk’te ise Ukrayna ordusunun hakimiyet alanının sadece yüzde 16 civarında olduğunu dile getirdi. Putin, 2026 başından bu yana 6 bin 500 kilometrekarelik alan ve 310 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını sözlerine ekledi.


ABD’den İran’a ekonomik darbe: 25 milyar dolarlık petrolün önünü kesti
Dünya
ABD’den İran’a ekonomik darbe: 25 milyar dolarlık petrolün önünü kesti
Amerikalı NATO komutanı: 'Bu gece savaşmaya hazırız'
Dünya
Amerikalı NATO komutanı: 'Bu gece savaşmaya hazırız'
Trump imzayı attı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar askıya alındı
Dünya
Trump imzayı attı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar askıya alındı

Başlıklar :ABDAvrupa Birliğidiplomasipolitikarusya
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026