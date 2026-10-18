ABD ve AB arasındaki çatlak büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameye imza attı. Kararname, ağustos ayında ölen Senatör Lindsey Graham adına Kongre'ye sunulan ve İran ile Rusya’ya karşı ek yaptırımlar öngören tasarının Rusya’ya yaptırım kısmının uygulanmayacağı anlamına geliyor. Trump, kararnameyle Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısının yürürlüğe girmesine iki gün kala söz konusu yaptırımların önünü kesen bir adım attı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sorumlusu Kaja Kallas, kararın ardından AB ülkelerine Rusya’ya karşı yaptırımları artırma çağrısı yaparken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de “Avrupa, Rusya’ya yaptırımlar konusunda kendi adımlarını atmaya devam edecektir” derken savaşın sonlanması için AB ile de çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ULUSAL ÇIKARLAR ÖNCELİKLİ

Kararnameye ilişkin Beyaz Saray tarafından dün yayınlanan açıklamada, Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasının temel sebebinin “ulusal çıkarların korunması” olduğuna vurgu yapıldı. Trump, 18 Eylül'de Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı. 9 Ekim'de de küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu. Trump'ın bu açıklaması, ABD Kongresi'nin Başkana Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

KONGRE TERS KÖŞE

Kararnamenin “Graham yaptırımları” olarak bilinen ve ABD Kongresi’nin onayından geçen Rusya ile İran’ı hedef alan yaptırımların yürürlüğe girmesinden iki önce yayınlanması, Kongre’nin ters köşe olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Eylül ayı ortasında düzenlenen BM 81. Genel Kurulu kapsamında Rus heyetini kabul eden ve öncesinde Ukrayna savaşının sona ermesi için Moskova’ya Witkoff ve Kushner’i gönderen Trump’ın kararname için bu kadar beklemesinin sebebinin de itirazları etkisizleştirmek olduğu belirtiliyor.

AB: SAVAŞ BİTMEDEN YAPTIRIM KALKMAZ

Trump’ın Rusya’ya yaptırımları kaldırdığı kararnamenin yayınlanması, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi ile eş zamanlı geldi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte Brüksel’de bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının Ukrayna’daki savaş sona ermeden kaldırılmayacağını” söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya'nın savaşı sona erdirmeye, ateşkese veya barış sürecine katılmaya istekli olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirterek, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi. “Savaş bitsin istiyorsak saldırganlığımızı artırmalıyız” diyen Kallas, “Bunu elbette dostlarımızla birlikte yapmak isterdik” ifadeleriyle ABD’ye rağmen yaptırımları sürdürecekleri mesajını verdi.

ZELENSKİ: İKİ TARAFLA DA ÇALIŞACAĞIZ

AB Liderler Zirvesi için Brüksel’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise burada gerçekleştirdiği basın toplantısında, savaşın sona ermesi için hem ABD hem de AB’nin çabalarını artırmasını istedi.

Putin: Ukrayna’da ilerliyoruz

Ukrayna’da Şubat 2022’den beri işgal harekatını sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rus Ordusunun Birleşik Kuvvetler Grubu’na yaptığı ziyarette savaşın gidişatına ilişkin bilgi verdi. Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk kenti ve ona bağlı tüm bölgeleri kontrol ettiklerini belirten Putin, Donetsk’te ise Ukrayna ordusunun hakimiyet alanının sadece yüzde 16 civarında olduğunu dile getirdi. Putin, 2026 başından bu yana 6 bin 500 kilometrekarelik alan ve 310 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını sözlerine ekledi.

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