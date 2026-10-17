ABD’den İran’a ekonomik darbe: 25 milyar dolarlık petrolün önünü kesti

CENTCOM Komutanı

Amiral Brad Cooper

, komutanlığın sanal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, ABD güçlerinin düzenlediği saldırıların ardından İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu. ABD'nin kararlılığının göstergesi olarak iki kez sıkı bir deniz ablukası uygulandığını ve bu ablukanın halen yürürlükte olduğunu belirten Cooper, insani yardım girişine izin verilen durumlar dışında İran'ın deniz yoluyla ihracat veya ithalat yapamadığını ifade etti. İran'ın en az 25 milyar dolar değerindeki ham petrolü ihraç etmesinin engellendiğini kaydeden Cooper, diğer ABD kurumlarıyla birlikte yaklaşık 350 milyon dolar değerindeki dijital kripto varlığın dondurulmasına da destek verdiklerini aktardı.