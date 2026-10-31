Türk tatilcilerin akın ettiği ülkede vizesiz dönem sona erdi: Yarından itibaren uygulamaya geçecek
Türk tatilcilerin yıllardır vizesiz ve bütçe dostu seyahat rotalarının başında gelen Balkan ülkesinde, yarından itibaren yepyeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği uyum politikaları kapsamında alınan karara göre bordo pasaport sahiplerinin 30 güne kadar olan vizesiz konaklama hakkı tarihe karışıyor. Kararın yürürlüğe girmesine saatler kala Türk Hava Yolları'ndan yolculara kritik bir uyarı geldi. İşte yeni dönemin tüm detayları...
Avrupa Birliği’nin 2028 yılındaki 28. üyesi olmayı hedefleyen Karadağ, birlik politikalarına tam uyum sağlamak amacıyla sınır kapılarındaki kurallarını güncelledi. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Çin, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsayan yeni düzenlemeyle, mevcut 30 günlük vizesiz konaklama hakkı rafa kaldırıldı. Ülkeye giriş yapacak bordo pasaport sahibi vatandaşların artık geçerli bir Karadağ veya Schengen vizesine sahip olması zorunlu tutulacak.
Türk Hava Yolları'ndan uçuş öncesi kritik uyarı
Yeni dönemin başlamasına saatler kala Türk Hava Yolları (THY), Karadağ rotalı uçuşu bulunan yolcularını olası mağduriyetlere karşı uyardı. Yayımlanan resmi duyuruda, "1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Karadağ’a gidecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Karadağ veya Schengen vizesine sahip olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. THY, farklı ülke vatandaşları için giriş şartlarının değişebileceğini hatırlatarak, yolcuların uçuş öncesi güncel koşulları Karadağ’ın resmi web sitesinden teyit etmelerini tavsiye etti.
VFS Global devrede
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize zorunluluğunun doğurabileceği yoğunluğu ve turizm kaybını önlemek adına, Hırvatistan'ın 2013'teki geçiş sürecini model alan yeni adımlar attığını duyurdu. Başvuru işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler şu şekilde hayata geçirildi:
• Konsolosluk zorunluluğuna son: Vize işlemleri için yalnızca diplomatik temsilciliklere gitme mecburiyeti kaldırıldı.
• Aracı kurum dönemi: Vize hizmetleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından VFS Global ile iş birliğine gidildi. Başvurular artık Ankara ve İstanbul’daki VFS Global merkezlerinden kolayca yapılabilecek.
• E-Vize altyapısı yolda: Schengen güvenlik standartlarıyla tam uyumlu, modern bir Vize Bilgi Sistemi hazırlanıyor. Kısa süre içinde tamamen çevrimiçi başvuru imkanı tanıyan elektronik vize (e-vize) altyapısının devreye alınması hedefleniyor.
Adım adım vizeye giden süreçte neler yaşandı?
Karadağ hükümeti, aslında yaklaşan vize döneminin sinyallerini geçtiğimiz yıl vermişti. Başbakan Milojko Spajic vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurmuştu. 23 Aralık 2025’te bu karardan geri dönülse de, Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.
Türk turistlerin yeni gözdesi: Mısır
Vize kararının netleşmesinin ardından, rotasını Karadağ’a çeviren seyahat severlerin planlarında belirgin bir kırılma yaşandı. Geçtiğimiz yıl Karadağ'ı ziyaret eden Türk turist sayısı 134 bin seviyesindeyken, yeni vize zorunluluğunun açıklanmasıyla birlikte bölgeye yönelik tur organizasyonlarında yüzde 50'ye varan ciddi bir düşüş gözlemlendi.
Turizm istatistikleri, Karadağ’dan vazgeçen Türk tatilcilerin büyük oranda Mısır'a yöneldiğini gösteriyor. 2023 yılında bordo pasaportlu Türk vatandaşları için sınırda (kapıda) vize kolaylığını devreye sokan, yeşil ve hizmet pasaportluları ise vizeden tamamen muaf tutan Mısır, şu sıralar turizm acentelerinin en çok talep gören alternatif rotası konumunda.