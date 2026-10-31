Şarkıcı Nev'in mirası gündemde: Görüşmediği ağabeyi harekete mi geçti?
Şarkıcı Nev'in vefatının ardından bu kez mirasıyla ilgili iddialar gündeme geldi. 57 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının uzun süredir görüşmediği ağabeyi Zeyyat Doğansoy'un, kardeşinden kalan mal varlığıyla ilgili girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Sanatçının evi, Bodrum'daki yazlığı ve otomobilinin yanı sıra gitar koleksiyonunun da gündeme geldiği iddia edildi.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 24 Ekim'de yaşamını yitirdi. "Zor", "Sen Gibi", "Benmişim" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev'in ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntü oluşturdu.
NEV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
57 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakın dostları ve hayranlarının katıldığı törende AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Sunay Akın ve Ozan Orhon da yer aldı.
Törende açıklamalarda bulunan ağabey Zeyyat Doğansoy, kardeşinin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Doğansoy, "Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, var olun" sözleriyle cenazeye katılanlara teşekkür etti.
Gözyaşları arasında toprağa verilen Nev'in cenazesi, 25 Ekim'de Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
AĞABEYİNİN MİRAS İÇİN HAREKETE GEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Sanatçının ölümünün ardından bu kez geride bıraktığı mal varlığı ve miras paylaşımıyla ilgili iddialar gündeme taşındı.
İddiaya göre, Nev'in uzun süredir görüşmediği ağabeyi Zeyyat Doğansoy'un sanatçının evine giderek kişisel eşyalarını kontrol ettiği ve mal varlığı hakkında inceleme yaptığı öne sürüldü.
İddialarda, Doğansoy'un kardeşinden kalan ev, Bodrum'daki yazlık ve otomobil için veraset işlemlerini başlatmak üzere harekete geçtiği de belirtildi. Sanatçının yıllar içinde oluşturduğu gitar koleksiyonunun satılmasının da gündeme geldiği ileri sürüldü.
İKİ KARDEŞİN ARASI NEDEN AÇILMIŞTI?
Nev ile ağabeyi Zeyyat Doğansoy arasındaki ilişkinin geçmişte bozulduğu ve iki kardeşin uzun süredir iletişim kurmadığı iddia ediliyordu.
İki kardeş arasındaki anlaşmazlığın, 2024 yılında hayatını kaybeden anneleri Tülin Doğansoy'un hastalık sürecinde başladığı öne sürüldü. İddialara göre aralarındaki kırgınlık zamanla derinleşti ve görüşmeme noktasına geldi.
Hatta Nev'in hastanede tedavi gördüğü dönemde ağabeyini görmek istemediği ve hastane yönetimine yanına alınmaması yönünde talimat verdiği de iddialar arasında yer aldı.
NEV'İN SAĞLIK DURUMU NASIL KÖTÜLEŞMİŞTİ?
Şarkıcı Nev, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavi sürecinde entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan sanatçının sağlık durumu giderek ağırlaştı.
22 Ekim'de ikinci kez entübe edilen Nev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 24 Ekim'de hayatını kaybetti. Sanatçının vefatıyla birlikte müzik dünyasında derin bir üzüntü yaşanırken, ardından kalan mirasa ilişkin iddialar da gündemin yeni başlıklarından biri oldu.