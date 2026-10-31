250 bin lira faizsiz kredi ve borçları tamamen silme imkanı devrede: Devletten yeni evlenecek çiftlere tam destek

Eşlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında, yani 26 yaşından gün almamış olması durumunda tam 250 bin lira faizsiz kredi sağlandığını ifade etti. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor. Ayrıca, önceden asgari ücretin 2,3 katı olan son 6 aylık gelir şartı sınırı, yeni düzenlemeyle asgari ücretin 2,5 katına çıkarılarak biraz daha yüksek gelirli gençlerin de bu imkandan faydalanmasının önü açıldı.