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250 bin lira faizsiz kredi ve borçları tamamen silme imkanı devrede: Devletten yeni evlenecek çiftlere tam destek

250 bin lira faizsiz kredi ve borçları tamamen silme imkanı devrede: Devletten yeni evlenecek çiftlere tam destek

11:46, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:10, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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250 bin lira faizsiz kredi ve borçları tamamen silme imkanı devrede: Devletten yeni evlenecek çiftlere tam destek

Yuva kurmaya hazırlanan gençlerin yüzünü güldürecek destekler tek tek belli oldu. Hükümetin sağladığı faizsiz evlilik kredisi, çeyiz yardımı ve devlet katkılı birikim desteklerinin ayrıntılarını Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş kaleme aldı. Bebek sahibi olan çiftlerin kredi borçlarının tamamen silinmesine kadar varan büyük kolaylıklar dikkat çekiyor.

Yaşa göre 200 ile 250 bin lira arası destek 

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde evlilik desteklerini değerlendiren İsa Karakaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz kredinin detaylarını paylaştı. Pilot bölge uygulamasından çıkarılarak ülke geneline yayılan destek tutarının 250 bin liraya kadar yükseltildiğini belirten Karakaş, başvuru için yaş kriterlerine dikkat çekti. 


Yaşa göre 200 ile 250 bin lira arası destek&nbsp;Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde evlilik desteklerini değerlendiren İsa Karakaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz kredinin detaylarını paylaştı. Pilot bölge uygulamasından çıkarılarak ülke geneline yayılan destek tutarının 250 bin liraya kadar yükseltildiğini belirten Karakaş, başvuru için yaş kriterlerine dikkat çekti.&nbsp;

Eşlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında, yani 26 yaşından gün almamış olması durumunda tam 250 bin lira faizsiz kredi sağlandığını ifade etti. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor. Ayrıca, önceden asgari ücretin 2,3 katı olan son 6 aylık gelir şartı sınırı, yeni düzenlemeyle asgari ücretin 2,5 katına çıkarılarak biraz daha yüksek gelirli gençlerin de bu imkandan faydalanmasının önü açıldı.

Eşlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında, yani 26 yaşından gün almamış olması durumunda tam 250 bin lira faizsiz kredi sağlandığını ifade etti. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor. Ayrıca, önceden asgari ücretin 2,3 katı olan son 6 aylık gelir şartı sınırı, yeni düzenlemeyle asgari ücretin 2,5 katına çıkarılarak biraz daha yüksek gelirli gençlerin de bu imkandan faydalanmasının önü açıldı.

İlk bebekte erteleme, ikinci bebekte borcun tamamı siliniyor 

Kredinin geri ödeme koşulları evlilik hazırlığındaki çiftlere büyük bir rahatlık sunuyor. Toplam 48 ay vadeli olan bu kredide ilk 24 ay hiçbir ödeme talep edilmezken, geri ödemeler sonraki 24 ay içinde taksitler halinde yapılıyor. Karakaş'ın yazısında aktardığı en dikkat çekici kolaylık ise çocuk sahibi olan çiftlere sunulan borç silme imkanı oldu. 

İlk bebekte erteleme, ikinci bebekte borcun tamamı siliniyor&nbsp;Kredinin geri ödeme koşulları evlilik hazırlığındaki çiftlere büyük bir rahatlık sunuyor. Toplam 48 ay vadeli olan bu kredide ilk 24 ay hiçbir ödeme talep edilmezken, geri ödemeler sonraki 24 ay içinde taksitler halinde yapılıyor. Karakaş'ın yazısında aktardığı en dikkat çekici kolaylık ise çocuk sahibi olan çiftlere sunulan borç silme imkanı oldu.&nbsp;

Geri ödeme sürecinde ilk bebeklerini kucağına alan çiftlerin 12 aylık kredi taksiti devlet tarafından tamamen hibe edilerek siliniyor. Geriye kalan taksitler ise hiçbir faiz işletilmeden bir yıl sonraya erteleniyor. İlk çocuk nedeniyle geri ödeme vadesi 60 aya uzarken, bu süre zarfında ikinci çocuğun dünyaya gelmesi durumunda ise kalan tüm kredi borcu devlet tarafından sıfırlanıyor.

Geri ödeme sürecinde ilk bebeklerini kucağına alan çiftlerin 12 aylık kredi taksiti devlet tarafından tamamen hibe edilerek siliniyor. Geriye kalan taksitler ise hiçbir faiz işletilmeden bir yıl sonraya erteleniyor. İlk çocuk nedeniyle geri ödeme vadesi 60 aya uzarken, bu süre zarfında ikinci çocuğun dünyaya gelmesi durumunda ise kalan tüm kredi borcu devlet tarafından sıfırlanıyor.

Yetim kız çocuklarına çeyiz ve ikramiye ödemesi 

Gençlerin evlilik sürecindeki bir diğer önemli destek ise SGK tarafından sağlanan çeyiz parası oluyor. Yalnızca kız çocuklarına tanınan bu hak kapsamında, anne veya babası üzerinden SSK yetim aylığı alan ve evlendiği için maaşı kesilen kızlara 24 aylık maaş tutarı peşin olarak ödeniyor. Emekli Sandığı'na tabi merhum memurların yetim kız çocuklarına ise "Evlenme İkramiyesi" adı altında 12 aylık maaş tutarında bir destek sağlanıyor.

Yetim kız çocuklarına çeyiz ve ikramiye ödemesi&nbsp;Gençlerin evlilik sürecindeki bir diğer önemli destek ise SGK tarafından sağlanan çeyiz parası oluyor. Yalnızca kız çocuklarına tanınan bu hak kapsamında, anne veya babası üzerinden SSK yetim aylığı alan ve evlendiği için maaşı kesilen kızlara 24 aylık maaş tutarı peşin olarak ödeniyor. Emekli Sandığı'na tabi merhum memurların yetim kız çocuklarına ise "Evlenme İkramiyesi" adı altında 12 aylık maaş tutarında bir destek sağlanıyor.

Çeyiz hesabında yüzde 25 devlet katkısı 

Birikim yaparak evliliğe hazırlanmak isteyen gençler için de bankalarda özel olarak açılan çeyiz hesapları devreye giriyor. En az üç yıl boyunca düzenli birikim yapan ve 27 yaşını doldurmadan dünyaevine giren gençlere, toplam birikimlerinin yüzde 25'ine kadar devlet katkısı ödeniyor.

Çeyiz hesabında yüzde 25 devlet katkısı&nbsp;Birikim yaparak evliliğe hazırlanmak isteyen gençler için de bankalarda özel olarak açılan çeyiz hesapları devreye giriyor. En az üç yıl boyunca düzenli birikim yapan ve 27 yaşını doldurmadan dünyaevine giren gençlere, toplam birikimlerinin yüzde 25'ine kadar devlet katkısı ödeniyor.

Üstelik bu birikimler faizsiz katılım hesaplarında değerlendirilerek kâr payı getirisi de sağlıyor. Uzmanlar, gençlerin tüm bu fırsatlardan eksiksiz yararlanabilmesi için nikah tarihi kesinleşir kesinleşmez ilk 24 aylık ödemesiz dönemi iyi değerlendirmelerini ve tüm başvurularını e-Devlet ile resmi bakanlık siteleri üzerinden yapmalarını tavsiye ediyor.

Üstelik bu birikimler faizsiz katılım hesaplarında değerlendirilerek kâr payı getirisi de sağlıyor. Uzmanlar, gençlerin tüm bu fırsatlardan eksiksiz yararlanabilmesi için nikah tarihi kesinleşir kesinleşmez ilk 24 aylık ödemesiz dönemi iyi değerlendirmelerini ve tüm başvurularını e-Devlet ile resmi bakanlık siteleri üzerinden yapmalarını tavsiye ediyor.
Başlıklar :faizsiz kredievlilik kredisi250 bin lira krediborç silmeyeni evlenecek çiftlerdevlet destekleriçeyiz yardımıi̇sa karakaşsosyal güvenlik uzmanı
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