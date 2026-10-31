Altında peş peşe gerileme: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
08:52, 31/10/2026, Cumartesi
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Altın piyasasında düşüş eğilimi devam ederken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Fed'in faiz kararının ardından değer kaybeden altında 31 Ekim Cumartesi günü aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.662 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.871 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.168 ₺
Tam Altın Satış: 43.970 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.292 ₺
Yarım Altın Satış: 21.487 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.146 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.247 ₺
GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 6.222,08 ₺
Gram Altın Satış: 6.222,90 ₺
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