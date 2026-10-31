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Orta Koridor’da Türk dünyası var

Orta Koridor’da Türk dünyası var

04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Orta Koridor’da Türk dünyası var
Cevdet Yılmaz.

Küresel ticarette güvenli rota olarak öne çıkan Orta Koridor’un Türk dünyası için önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Orta Koridor'un çok boyutlu bağlantısallık oluşturmasından enerji tedarik sistemlerinin çeşitlendirilmesine, savunma sanayiinden bilim ve teknolojiye kapsamlı bir gündemimiz var” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletler ile siyasi istişarelerini güçlendirmeyi, ekonomik bütünleşmeyi ilerletmeyi, enerji ve ulaştırma bağlantılarını geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türk Dünyası Diyalog Forumu”nda konuşan Yılmaz, Türk dünyasının kökleri asırlar öncesine uzanan müşterek medeniyetin mirasçısı kardeş halkların dil, tarih, kültür ve gönül bağlarıyla birbirine bağlı olduğu büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, TDT'nin bu tarihi yakınlığı kurumsal zemine taşıyan ve ortak geleceğin birlikte şekillendirilmesine imkân veren temel platform olduğunu söyledi.

ENERJİ, LOJİSTİK VE SAVUNMADA BAĞLANTI

Yılmaz, “Siyasi istişarelerimizi güçlendirmeyi, ekonomik bütünleşmemizi ilerletmeyi, enerji ve ulaştırma bağlantılarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Orta Koridor'un çok boyutlu bağlantısallık oluşturmasından enerji tedarik sistemlerinin çeşitlendirilmesine, savunma sanayiinden bilim ve teknolojiye kapsamlı bir gündemimiz var. Dijital dönüşüm, eğitim ve kültür alanlarındaki ortak çalışmalarımıza da yeni bir ivme kazandıracağız” dedi. Yılmaz, geleneksel iş birliği alanlarındaki kazanımları pekiştirirken, değişen ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yeni sınamalar doğrultusunda ortak çalışmaları yeni alanlara teşmil ettiklerini belirtti.

DOĞRU BİLGİYİ ÜRETMELİ VE YAYMALIYIZ

Bugün ülkelerin uluslararası alandaki etkisi, ekonomik büyüklükleri ve askeri kapasitelerinin yanı sıra bilgi üretme, doğru bilgiyi yayma ve kendi sesini dünyaya duyurma kabiliyetleriyle de şekillendiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Dijital iletişim imkanları bilgiye erişimi kolaylaştırırken dezenformasyon, manipülasyon ve yanıltıcı içerikler toplumlar arasındaki güveni ve uluslararası ilişkileri zedeleyebilmektedir. Devletler ve toplumlar olarak dezenformasyon, manipülasyon konusunda çok uyanık olmak zorundayız. Bu tablo, Türk dünyasının ortak meseleleri kendi bakış açısıyla ele almasını ve doğru, güvenilir bilginin dolaşımını güçlendirmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir."

Ticaret ve yatırım için ortak konsey

  • Türkiye-Özbekistan ticaret ve yatırım iş birliğinin güçlendirilmesi için İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'i kuruldu. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek konsey toplantılarıyla, ortak ticaret ve yatırım projelerine ivme kazandırılması, iki ülkenin kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İkili ticaret hacminin önce 5 milyar dolar, orta vadede 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi doğrultusunda önemli bir adım teşkil eden konsey, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilere yeni bir dinamizm kazandıracak. Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kendi dilimizde nitelikli içerikler üretmeliyiz

  • Foruma ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Kırım Tatarı asıllı fikir insanı İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' sözüne işaret ederek şunları söyledi: “Gaspıralı, birliğin ilk ayağının dil olduğuna işaret etmiştir. Şüphesiz ki ortak hafıza zeminini ilk inşa eden unsur dildir. Bugünün dünyasında ise ortak hafızamız, dijital ortamdaki verilerle ve anlatılarla şekilleniyor. Biliyoruz ki yapay zekâ modelleri, dijital ortamdaki o verileri işliyor, öğreniyor ve yeni bilgiler üretiyor. Böylelikle dijital ortamdaki hâkim anlatının şekillenmesinde başat rol oynuyor. Bu durumda şu önemli soru karşımıza çıkıyor; ‘Yapay zekâ modelleri ne derece güvenilir ve hakiki bilgilerden besleniyor.’ Kanaatimce bizler, bu sorunun cevabı üzerine düşünmek ve sorumluluk üstlenmek zorundayız. Kendi dilimizde ve kendi kaynaklarımızla nitelikli içerikler oluşturmak; yapay zekâ modellerinin de verilerimizden beslenmesini temin etmek durumundayız. Dijital ortamdaki anlatının hakikate uygun olarak şekillenmesine ancak bu şekilde katkı verebiliriz” dedi.

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Başlıklar :Orta Koridorekonomipolitikaticaret
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