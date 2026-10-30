Memur ve emekli zammı için kritik viraj: Salı günü açıklanacak veri öncesi anketlerden flaş enflasyon tahmini
Milyonlarca vatandaşın ve piyasaların gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek kritik habere çevrildi. Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulurken, merakla beklenen veri öncesi ekonomistlerin ilk tahminleri gün yüzüne çıktı. Eylül ayında yıllık bazda yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun ekim ayındaki yeni rotası ne olacak? İşte piyasaların aylık beklentisi ve yıl sonuna dair dikkat çeken o rakamlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisi olan ekim ayı oranlarını 3 Kasım Salı günü kamuoyu ile paylaşacak. Kritik veri öncesinde piyasaların enflasyon tahmini de netleşti. AA Finans tarafından düzenlenen ankete göre, ekonomistlerin ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,20 oldu.
Aylık beklenti yüzde 1,25 ile 2,70 bandında
21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekim ayı için tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi. Bu tahminlerin ortalaması alındığında, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekim ayında yüzde 2,20 oranında artış göstermesi bekleniyor.
Yıl sonu beklentisinde sınırlı gerileme
Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 olarak hesaplandı. Yılın kalan dönemine ilişkin piyasa öngörüsünü yansıtan bu oran, eylül ayındaki yüzde 29,66 seviyesine kıyasla sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor.
Eylül ayı enflasyon tablosu nasıldı?
Salı günü açıklanacak yeni veriler öncesinde, eylül ayında TÜİK tarafından duyurulan gerçekleşmiş TÜFE rakamları şu şekilde kayıtlara geçmişti: