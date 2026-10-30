Kasım indirimlerinde büyük tuzak: Fırsat sanıp sakın paranızı kaptırmayın

"Büyük alışveriş sitelerini birebir taklit ediyorlar"





Diyarbakır’da birçok kurumun siber güvenliğini sağlayan Siber Güvenlik Uzmanı Muhammed Çelik, e-ticaret yoğunluğunun siber dolandırıcılar tarafından fırsat olarak görüldüğünü belirtip, tüketicilerin özellikle gelen bağlantılara (link) karşı şüpheyle yaklaşması gerektiğini söyleyerek, “Bildiğiniz gibi ‘Efsane Kasım’ indirimleri başladı. Bu indirimlerle beraber özellikle hackerlar, dolandırıcılar yani kötü niyetli insanlar bu tür güncel indirimleri bekliyorlar. Bu indirimlerle beraber sahte linkler, sahte mağaza, firma sitelerini oluşturuyorlar ve bu oluşturdukları siteler üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini çalabiliyorlar ve çaldıkları zaman da bu kredi kartlarıyla yüksek limitlerde çekim yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız sanal medya sayfalarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu sayfalara daha önce alışveriş yapmış olabilirler. Bunu da söyleyeyim. Bu sayfalar IBAN bilgisi isteyerek kapıda ödeme değil de direkt havale yöntemiyle para teklif ediyorlar. Havale-IBAN yöntemiyle önden para alıyorlar ve bu ürünleri vatandaşların evlerine, ev adreslerine göndermiyorlar. Büyük alışveriş sitelerini taklit ediyorlar. Tamamen birebir aynı kopyasını yapıyorlar ve güvenilir site ibaresi de tarayıcı kısmında, link kısmında görünüyor. Ama bu görünmesine rağmen siteler bu şekilde şifrelense bile sahte oluyor. Eğer arama kısmında rastgele saçma sapan domain adları var ise bu kesinlikle dolandırıcılık yöntemidir. Ayriyeten bu tür siteleri internet sitelerinden doğrulayabilirler. Bu siteleri o şekilde doğruladıkları zaman sahte olup olmadığı anlaşılıyor” diye konuştu.



