Tasfiye edilen fonlarda ilk ödemeler hesaplara yatıyor

Savaşın değil barışın ekonomisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye ve bölgenin tamamı için büyük bir istikrar ve ekonomik kalkınma fırsatı oluşturacağını belirterek, "Artık savaşın ekonomisini değil, barışın ekonomisini konuşacağız. Bölgemiz fiilen bu gelişmelerin sonucu olarak büyük bir istikrar içerisinde, fevkalade ciddi bir ekonomik kalkınmanın içerisinde olacaktır diye ümit ediyorum" dedi.