Tasfiye edilen fonlarda ilk ödemeler hesaplara yatıyor
, CumaG: Güncelleme: 15:39, 30/10/2026, Cuma15:14, 30/10/2026
Yeni Şafak
Arşiv
Atlas, Pusula ve Tera kapsamındaki 7 fonda 234 bin 705 yatırımcıyı ilgilendiren ara ödemeler başladı. Toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.
TBMM’de kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler edinilen bilgiye göre fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı.
30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, ara ödemeler kapsamında toplam
29,3 milyar lirafon sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.
234 bin 705 yatırımcıyı kapsıyor
Atlas, Pusula, Tera kapsamındaki ödemeler 7 fonda
234 bin 705yatırımcıyı kapsıyor.
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