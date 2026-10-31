Kamuda eşit işe eşit ücret

Kamuda uzun süredir tartışma konusu olan ücret farklılıklarının giderilmesi için yeni bir düzenleme gündemde. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının daha adil, şeffaf ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Düzenleme kapsamında öncelikle memur, sözleşmeli ve geçici personel gibi farklı statülerde çalışanların mevcut hakları arasındaki farklılıklar incelenecek. Aynı veya benzer görevleri yerine getirmelerine rağmen farklı ücret ve özlük haklarına sahip personelin durumları analiz edilerek istihdam statülerinden kaynaklanan dengesizliklerin azaltılmasına yönelik adımlar belirlenecek.

TEMEL ÖLÇÜTLER BELİRLENECEK

Yeni ücret sisteminde personelin yaptığı işin niteliği, unvanı, sahip olduğu yetkiler ve üstlendiği sorumluluklar temel ölçütler arasında yer alacak. Bu çerçevede maaş, ek ödeme ve tazminat kalemlerinin yeniden ele alınması, karmaşık bordro yapısının basitleştirilmesi ve çalışanların mali haklarını daha kolay takip edebilmesi hedefleniyor. Böylece ücretlendirmede nesnel kriterlerin ağırlığının artırılması öngörülüyor. Çalışmanın bir diğer boyutunu ise kamu harcamalarının etkin yönetimi oluşturuyor.

KAYNAK DAĞILIMINDA VERİMLİLİK

Personel giderlerinin bütçe disiplini ve makroekonomik dengelerle uyumlu biçimde planlanması, kaynak dağılımında verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı iş birliğinde yürütülmesi öngörülen çalışmalarla kamu ücret sisteminde daha sürdürülebilir bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

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