Volkswagen’den Türkiye’ye dönme niyeti

Krizlerle boğuşan dünyanın en büyük ikinci otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, maliyet baskısını hafifletmek için Doğu Avrupa’ya taşıyacağı üretim merkezlerine Türkiye’yi de dahil etti. Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv’le binek bir araç üretmek için iyi niyet anlaşması imzalayan Volkswagen, 2020’de askıya aldığı ve olumsuz sonuçlanan Manisa yatırımını devreye alması yeniden gündeme taşındı.

MANİSA’YA YATIRIMI 2020’DE İPTAL ETMİŞTİ

2019’da duyurulan ve arsasından teşvikine kadar yeri kararlaştırılan Manisa fabrikasını iptal eden Volkswagen’in yapılan anlaşmayla yeniden gelme ihtimali koşulların nasıl olacağına dair soru işaretleri oluşturdu. Alman marka 1 milyar lira sermayeli şirket kurulumu dahi yapmasına rağmen tüm teşvikleri göz ardı ederek yatırımı siyasi iklim çerçevesinde iptal etme kararı almış ve Türk kamuoyunun büyük tepkisine sebep olmuştu.

NEDEN GERİ GELME KARARI ALINDI?

Volkswagen Çin’de aldığı büyük pazar kaybı yarasıyla üretim hacimlerini düşürmüş ve yıllardır süregelen Ukrayna çatışması nedeniyle Rusya pazarından çekilmesi de kan kaybını artırmıştı. Üzerine teknolojik gelişmeler ve artan küresel maliyetlerle birlikte Volkswagen Grubu ağır darbe almıştı. Tüm bu iklimde düşük maliyet, yüksek verim ve yetişmiş mühendislik gücüyle Türkiye de markanın toparlanması için alternatif üretim merkezleri arasında yer aldı. Üretimi Doğu Avrupa’ya taşıma planı arasında yer alan Türkiye, aynı zaman Avrupa’nın en büyük pazarları arasında yer alıyor. Bunun yanında grubun binek modellerinden Skoda Superb’le en yüksek satış hacmi olan ülke konumunda bulunuyor.

DOĞUŞ GRUBU SATIŞI ÜRETİMLE TAÇLANDIRACAK

Türkiye’de yıllardır en yüksek satış yapan markalar arasında yer alan Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu markalarının yükselişini üretimle taçlandıracak. Yerli üretim kartıyla birlikte var olan hacmini yukarıya taşıyacak marka, 1,5 milyona ilerleyen pazardan daha fazla pay almak istiyor. Doğuş Grubu geçtiğimiz yıl Türkiye’de tüm markalarıyla binekte 205 bin araç sattı. Volkswagen’in payı ise 112 bin adet oldu.

GÜÇLÜ REKABET İÇİN STRATEJİK BİR KARAR

Volkswagen’in krizlerden fabrika kapatmak yerine stratejik hamlelerle kurtulacağına işaret eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Bugün Türkiye’deki araç pazarının yüzde 60’tan fazlası Avrupalı markalara ait. 2025’te AB’ye yeni araç ihracatımız 18,2 milyar avro, AB’den ithalatımız ise 18,8 milyar avro. Türkiye, AB’nin yeni araç ihracatında üçüncü büyük pazar. Küresel otomotiv sektöründe çetin bir küresel rekabet var. Volkswagen gibi daha verimli ve rekabetçi üretim modellerine yönelinilen mevcut dönemde, Türkiye ile Avrupa arasında gerçekleştirilecek yeni yatırımlar her zamankinden daha kritik ve stratejik bir konumda. Umarım AB içerisinde Made in EU konusunda oluşan fikir ayrılıkları Türkiye’nin daha faydalı bir biçimde entegre olmasıyla sonuçlanır” değerlendirmesini yaptı.

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